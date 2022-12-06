Bilgi yarışmalarının finali yapıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 9. sınıflara yönelik 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması ve 10. sınıflara yönelik Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması final sınavları yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan protokol ile ilçe genelindeki tüm 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik bilgi yarışmaları bu yıl da yapıldı. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen sınava, kendi okullarında birinci olan toplamda 211 öğrenci katıldı. Sınava Şehitkamil Belediyesi tarafından yayımlanan ve öğrencilere ücretsiz dağıtılan 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi ve Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi isimli kitaptan hazırlanan öğrenciler, final sınavında okullarını en başarılı şekilde temsil etmek için 100 dakika içerisinde 100 soruyu yanıtladı. Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel liselerin 9. ile 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav sonuçları, 20 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Başarılı öğrenciler, düzenlenecek törenle ödüllendirilecekler.

"Çok fazla gayret ve emek var"

Sınava ilişkin değerlendirmede bulunan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Sincar, “2022-2023 eğitim-öğretim yılında, geçen yıl da olduğu gibi 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi ve Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması yapmaktayız. Bu yarışmayı, Şehitkamil Belediyemiz, Şehitkamil Kaymakamlığımız ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliğiyle düzenlemekteyiz. Çok ciddi bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, çok heyecanlı. Bu yarışma; Gaziantep’in tanıtımı anlamında, Gaziantep’in kültürünün öğrenilmesi anlamında, Gaziantep’in tarihinin öğrenilmesi anlamında çok önemli bir yer edinmektedir. Bu nedenle Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu işin üzerinde çok durdular, çok fazla gayret ve emekleri var. Bu çalışmayı hem ben destekliyorum hem de öğretmen arkadaşlarım destekliyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda da bu tür yarışmalar düzenlenecektir” açıklamasını yaptı.

Sınava giren öğrencilerden Emir Ato, “1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması’na katıldım. Bu yarışma liselerarası bir yarışma olduğu için kendi lisemi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla bu yarışmaya katıldım. Şehitkamil Belediyesine, bu yarışmayı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Antep Savunması’nda, Kamil’in şehadeti, açlık tehlikeleri gibi birçok olay yaşanmış. Bu konularla ilgili bilgi edindim” şeklinde konuştu.

"Gaziantep’in büyük bir hikayesinin olduğunu öğrendim"

Sınava giren öğrencilerden Sena Yıldırım, “Antep tarihini daha iyi tanımak ve ileride başka şehirlere gittiğimde Gaziantep’i en iyi şekilde tanıtmak için bu sınava hazırlandım. Sınava hazırlanmak, diğer derslerimi daha kolay anlamamı sağladı. Bu sınava girdiğim için mutluyum. Sınava çalışırken, bu ülkenin kolay kazanılmadığını, diğer şehirler gibi Gaziantep’in de büyük bir hikayesi olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.