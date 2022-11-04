Bilal Erdoğan, GAÜN’de sempozyuma katıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından hazırlanan 11. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Sempozyum Onursal Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geleneksel spor oyunları alanında yürüttükleri çalışmaların dünya çapında karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.

Geleneksel spor oyunlarıyla ilgili doktora tez yazılmasına teşvik edilmesi gerektiğini ve bu alanda burs verdiklerini ifade eden Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bursumuzu tez kabul edildikten sonra veriyoruz. Dolayısıyla kabul edilmiş burs konunuzun geleneksel oyunlarla ilgili olması gerekiyor. Çalışıldığı ülkeye göre de bursların değişen miktarları var, bunu da ilan etmiş olalım" dedi. Erdoğan, geleneksel oyunların geliştirilmesi ve önemsenmesinin bir kültürel dava, dünyadaki kültürel çeşitliliğin azalmasına ve yozlaşmasına karşın bir duruş olduğunu dile getirdi.

“Dünya çapında karşılığını alıyoruz”

Geleneksel spor oyunlarının kültürün kodlarını geleceğe taşıyan araç olduğunu belirten Necmeddin Bilal Erdoğan konuşmasının devamında, "Biz de eğer kültürümüzü sokakta, mahallemizde, ailemizde yaşatabilmek istiyorsak, bu kültürel yozlaşmanın egemen olmasını dilemiyorsak o zaman geleneksel spor dalları oyunlarının yaşamasına ve yaşatılmasına hepimiz destek olmalıyız. Bu işi sadece geçmişte sanıldığı gibi ’ne işimiz var geleneksel sporlarda, niye bunla uğraşıyoruz’ denilecek kadar sıradan bir mevzu olmadığını anlamak ve anlatmak durumundayız. Sadece Türkiye ve Türk dünyasında değil, dünyanın dört bir yanında bir geleneksel sporlar zenginliği mevcut" dedi. Necmeddin Bilal Erdoğan, konfederasyonlarının Japonya’dan Arjantin’e, Meksika’ya kadar üyelerinin bulunduğunu, çeşitli sporları hem Türkiye kamuoyuyla tanıştırdıklarını hem de kıtalararasında kültürel diyaloğu sporlarla sağladıklarını aktardı.

“Geleneksel sporlarda lisansüstü eğitim veren tek üniversiteyiz”

Sempozyumun açılışında konuşan GAÜN Rektörü ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkiye’de geleneksel sporlar alanında lisansüstü eğitim veren tek üniversite olduklarını belirterek, bugün ise geleneksel sporlar alanında Türkiye’nin en büyük sempozyumunu gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Konuşmasında Türk geleneksel spor oyunlarının önemine değinen Prof. Dr. Özaydın, “11. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna 5 kıtadan, 7 bağımsız Türk devletinden 110 akademisyenin katılım sağladı. Katkılarından dolayı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürümüz, ‘Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları’nın dünya gündemine gelmesini sağlayan Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanım Necmeddin Bilal Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“Takdire şayan işlere imza atıldı”

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel spor dallarının ve oyunlarının icrası ve sürdürülebilirliği adına 1996 yılında Dünya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu kurulduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Polat konuşmasının devamında, “Bir çatı kuruluş olarak 2015 yılında resmen faaliyete başlayan Dünya Estnospor Konfederasyonu’nun çalışmaları sonucunda ülkemizde, Türk dünyasında ve hatta uluslararası spor camiasında geleneksel oyunlarımızın varlığı ve kadim tarihi adına görmezden gelinemeyecek bir farkındalık oluşturuldu. Takdire şayan işlere ve başarılara imza atıldı” diye konuştu.

“Türkler bu üç sporla kurumsallaşıyor”

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Türkmen de Türk spor kültüründe atlı sporlar, okçuluk ve güreşin Türk kültüründe bir spor formatı olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ettiğini vurgulayarak, “Türkler bu üç sporla kurumsallaşıyorlar. Batı dünyası sporu bir toplumun kültürün özetlemenin en büyük aracı olarak görmüş, oyun olgusunda kültürel aktarımın en temel aracı olarak görmüşlerdir. Biz bunun son 15 yılda farkına varıyoruz. 1986 yılında Ankara’da 3 geleneksel sporla ilgili makale yayınlamıştım. Geçen seneye kadar hiç atıf almadı, 2021’de 34 atıf aldım” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında, GAÜN Senato Üyesi ve Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Öğr. Gör. Enes Güney, Lisansüstü tezlerde geleneksel sporlar ve oyunların istatistiksel analizi başlıklı sunum yaptı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Temsilcisi Kadirhan Özdemir ise zoom bağlantısıyla bağlanarak, Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Ansiklopedisi Projesi’ni tanıttı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Sempozyum Onursal Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a Kırgızistan Devlet Spor Üniversitesi Rektör Yardımcılarının getirdiği ‘çapan’ adlı yöresel kıyafet giydirildi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ise Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Sempozyum Onursal Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’a günün anısına hediye takdim etti.