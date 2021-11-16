Beykent Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı

Şehitkamil Belediyesi, Beykent Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Beykent Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

“Yapılan çalışmalardan memnunuz”

Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Beykent Mahalle Muhtarı Bülent Ertenlice, “Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle olduğu için yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmıştı. Daha sonra mahallemizde açılan yolların alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Belediyemiz tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kış gelmeden mahallemizin bütün asfalt çalışmaları tamamlanmış olacak. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum” diye konuştu.