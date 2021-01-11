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Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu Medicalpark Gaziantep Hastanesi’nde

Sağlık alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle atağa geçen Medical Park Gaziantep Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

GAZİANTEP 11.01.2021, 17:59
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Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu Medicalpark Gaziantep Hastanesi’nde

Sağlık alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle atağa geçen Medical Park Gaziantep Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonelleri ile ilgili çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi, beyin, omurilik, sinir, bel ve boyun fıtığının mikrocerrahi yöntemi ile tedavisi, travma cerrahisi, hidrosefali (beyinde su toplaması), beyin kanamaları, spinal sistem dejeneratif hastalıkları, doğumsal ve çocukluk çağı beyin ve omurilik hastalıkları, beyin tümörleri ile ilgilenen bir branş olan Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) alanındaki hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren, Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Kliniği, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan veya bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisi ile bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları, beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile de ilgilenmektedir. Boyun damarlarında oluşan daralmalar ve yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu sırasında gelişen hastalıklar, ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi, seçilmiş Parkinson vakaları gibi pek çok hayati fonksiyonu etkileyen hastalıklara cerrahi yöntemler ile müdahaleyi de bu branş gerçekleştirmektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisinin deneyimli bir kadro ile donanımlı hastanelerde yapılması oldukça önemlidir. Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ( Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, 1992 yılında 9 Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında ise, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını başarı ile tamamladı. 2006 yılında da Van, Erciş Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlığını mecburi hizmet alanında gerçekleştirdi.

Op. Dr. Karasu, 2007 ile 2011 yıllarında ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak atandı. 2014 yılına kadar ise Kahramanmaraş’ta görev yapan Karasu, daha sonra Adıyaman’a gelerek ve 2017 yılına kadar buradaki hizmetleri ile adından söz ettirdi. Türkiye’nin birçok şehrinde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin profesyonel kadrosunda hizmet vermeye başladı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu 2005 yılında İstanbul’da TND tarafından düzenlenen En İyi Uzmanlık Tezi Ödülünün de sahibidir. Nöroşirürji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, Türk Nöroşirurji Derneği’ne üyedir.

Sağlık ve akademik camiada oldukça tanınan bir hekim olan Op. Dr. Hüseyin Karasu’nun uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ile çok sayıda araştırma, derleme ve sunumları mevcuttur. Op. Dr. Karasu’nun ulusal, bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise oldukça yankı uyandırmıştır.
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