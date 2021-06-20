banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Beyaz eşya hırsızları yakalandı

Gaziantep’te bir ikametten ve iş yerinden beyaz eşya hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP 20.06.2021, 10:49
Beyaz eşya hırsızları yakalandı

Gaziantep’te bir ikametten ve iş yerinden beyaz eşya hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Osmangazi ve Karagöz mahallelerinde bir ikamette ve iş yerinde meydana gelen beyaz eşya hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493