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Bem-Bir-Sen, yemek yardımı zimmetlerini sona erdirdi

Bem-Bir-Sen tarafından uzun uğraşlar sonucu yemek yardımı ödemelerinden dolayı çıkarılan zimmetler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen önerge ile affedildi. Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü, “Yemek yardımı affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

GAZİANTEP 05.07.2022, 16:01
Bem-Bir-Sen, yemek yardımı zimmetlerini sona erdirdi

Bem-Bir-Sen tarafından uzun uğraşlar sonucu yemek yardımı ödemelerinden dolayı çıkarılan zimmetler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen önerge ile affedildi. Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü, “Yemek yardımı affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü, “Patenti Bem-Bir-Sen’de olan Sosyal Denge Sözleşmelerimiz ile Yerel Yönetim Memurlarımıza ödenen yemek yardımlarına çıkarılan zimmetler, verdiğimiz mücadele neticesinde TBMM Başkanlığına sunulan ve Genel Kurul’da kabul edilen önerge ile affedildi. Söz konusu zimmetlere ilişkin hali hazırda devam eden idari, mali yargılama ve tatbikatlarında yapılamayacağının ve başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağının belirtildiği düzenleme ile Yerel Yönetim Memurlarımıza ödenen yemek yardımına ilişkin çıkarılan zimmetler Bem-Bir-Sen’in çalışmaları sonucu tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Yemek Yardımı Affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun. Düzenlemenin hayata geçmesinde emeği olan Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’a, Genel Başkanımız Levent Uslu’ya, Sayın Milletvekillerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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