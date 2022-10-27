BEM-Bir Sen Gaziantep Başkanı Kuzu mazbatasını aldı

Pazar günü gerçekleştirilen ve iki listenin yarıştığı seçimde 94 delegenin oyunu alarak başkanlığa seçilen Özsöyler Kuzu, bu göreve seçilen ilk kadın başkan olma özelliğini de taşıyor.

Vakkas Palabıyık, Volkan Yıldız, Selim Özkeçeci, Osman Akyüz, Kemal Bozgeyik ve Semih Er’den oluşan yönetim kurulu üyeleriyle, Şahinbey Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Seçil Özsöyler Kuzu, ardından Gaziantep BEM-BİR-SEN binasına giderek önceki dönem Şube Başkanı Mehmet Zeki Öğücü’den görevi devraldı. Özsöyler Kuzu, devir teslim töreni sonrasında yaptığı açıklamada, “Yerel yönetim kolunun yetkili sendikası BEM-BİR-SEN’in Gaziantep Şubesi olarak temel hedefimiz tüm üyelerimizin eşit hak ve özgürlükte çalışma prensibini yaymak ve bu prensibi korumaktır’’ dedi.

4. olağan kurulla yapılan Gaziantep Şube Başkanlığı seçimine BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcı Cenk Davulcu, ilçe belediye başkan yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katılım sağlamış, Özsöyler Kuzu ve İsmail Türk başkanlığındaki listeler yarışmıştı.