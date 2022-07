Belkıs Millet Bahçesi halkın kullanımına açıldı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde toplam 45 bin 575 metrekare alan üzerine inşasına başlanan ve hizmetine sunulan Belkıs Millet Bahçesi’ni yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hedeflerimizi, işte bu şekildeki planlamalarla adım adım gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin yeni yerleşim alanlarından biri olan Belkıs Mahallesi’ne yatırımlar ardı ardına gerçekleştiriliyor. Yapılan ideal planlamalar ve projelerle peş peşe halkın kullanımına açılan yatırımların sonuncusu Belkıs Millet Bahçesi oldu. Daha önce toplam 20 bin metrekare alan üzerine öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için yapılan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nı tamamlayarak hizmete açan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belkıs Millet Bahçesi projesini de tamamladı. Ayrıca mahallede 1 sosyal tesis inşaat çalışmalarının sürdüğünü ve 1 kütüphane projesinin de tamamlanma aşamasında olduğu bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, bu projelerin de en kısa süre içerisinde milletin hizmetine sunulacağını söyledi. Belkıs Millet Bahçesi’ni Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte inceleyen Başkan Fadıloğlu, projeye ilişkin bilgi verdi. Belkıs Millet Bahçesi’nin toplam 45 bin 575 metrekare alan üzerine yapıldığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, millet bahçesi içerisinde; 800 metre yürüyüş parkuru, bin metre bisiklet yolu, basketbol sahası, futbol sahası, fitness alanı, çocuk oyun alanı, 187 araçlık otoparkın olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

’’Şehrimiz çok daha yaşanabilir ve güvenli oluyor’’

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hedeflerinin daha yaşanabilir bir Şehitkamil ve Gaziantep olduğunu vurguladı. Başkan Fadıloğlu, planlamanın önemine işaret ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Belkıs Millet Bahçesindeyiz. Alandaki yapılan çalışma nihayete erdi. Montajlarımız yapıldı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Burada vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda planlamamızı yaptık. Normal şartlarda burada piknik yapılabilecek şekildeki bir düzenlemeyle vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Aslında buradaki apartmanların hepsinin bahçeleri var ama böyle ferah bir mekanda piknik yapma ihtiyacı ve halkımızın talepleri vardı. Burası aynı zamanda bizim Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nın bitişiğine denk geliyor. Bu bölge de yeni gelişen bir bölge. Bu yeni gelişen bölgede konutlar yapılırken, tam merkezinde parkımızı hizmete aldık. Hemen yakınında yeni bir taziye evinin inşaatına başladık. Hemen Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nın az ileri tarafında okul planlamasını yaptık, cami planlamasını yaptık, hayır sahiplerimiz de oraya başlayacaklar. Her zaman söylediğimizi burada yine gerçekleştiriyoruz. Mahalle inkişaf etmezden önce, tüm sosyal donatılarını hizmete sunarak, vatandaşlarımız buraya taşındığı anda her türlü ihtiyaçlarını görebilme imkanına sahip oluyorlar. Buranın da planlaması komple ekip arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Burayı bir kompleks olarak düşünelim; burada gençlerimizin ders çalışabileceği mekanı, çocuklarımızın oyun oynayacağı alanı, yaşlılarımızın, yetişkinlerimizin dinlenebilecek alanı, diğer taraftan tematik park olarak trafik eğitim parkında eğitim alınacak nokta, bir diğer taraftan taziye evi, diğer tarafta okulu, camisiyle planlaması baştan düzgün yapıldığında neler yapılacağını gördük. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var, baştan düğmeyi düzgün iliklediğimiz takdirde, diğerlerinin de düzgün gelmesi gayet doğal olacaktır. Bu şekildeki planlamalar neticesinde; burada güvenliği kontrol altına almış oluyorsunuz, ulaşımı kontrol altına almış oluyorsunuz, eğitimi kontrol altına almış oluyorsunuz, sağlığı kontrol altına almış oluyorsunuz. Vazgeçilmezimiz olan düzgün planlama sayesinde şehrimiz çok daha yaşanabilir ve güvenli oluyor. Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren bir tek hedefimiz vardı. Yaşanabilir kentler sıralamasında Şehitkamil’i ve Gaziantep’i yukarıya taşımayı hedefledik. Hedefimizi, işte bu şekildeki planlamalarla adım adım gerçekleştiriyoruz.”