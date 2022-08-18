Belediye kurslarının YKS başarısı

Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesislerde ve gençlik merkezlerinde eğitim gören öğrenciler üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşerek, üniversite yerleştirmelerinde yüzde 87.18’lik başarı gösterdiler.

Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde öğrencilere her kademede destek kursları veren Şahinbey Belediyesi, ücretsiz kitap dağıtımları, birebir ders anlatımları, ve motivasyon seminerleri ile sınava hazırlanan öğrencilere tam donanımlı eğitim imkanı sunuyor. Eğitime destek kurslarından bu yıl YKS hazırlık kurslarında eğitim alan öğrenciler üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşerek, üniversite yerleştirmelerinde yüzde 87.18’lik başarı sağlandı. Üniversiteye yerleşen 551 öğrencinin 11’i Tıp Fakültesi, 14’ü Hukuk Fakültesi, 8’si Diş Hekimliği, 4’i Eczacılık Fakültesi, 10’u Mimarlık Fakültesi, 38’i Mühendislik Fakültesi, 68’i Öğretmenlik, 44’ü Hemşirelik, 48’i Fen-Edebiyat Fakültesi, 17’si İlahiyat Fakültesi, 87’si Sağlık Bilimleri, 202 kişi ise diğer bölümlere yerleşti.

"Öğrencilerimizi kutluyorum"

Şahinbey Belediyesinin eğitime her alanda destek verdiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde birçok öğrencimize ücretsiz kurs veriyoruz. YKS hazırlık kurslarında eğitim alan öğrencilerimizin 551’i üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşerek, üniversite yerleştirmelerinde yüzde 87.18’lik’lik başarı sağladık. Şahinbey Belediyesi olarak, geleceğin Türkiye’sine yön verecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek gençlerimizin, eğitimine katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlarken öğretmenlerimizi, velilerimizi, idarecilerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ücretsiz eğitim alıp başarı sağladılar"

Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesislerine gelerek eğitim alan öğrenciler, "Şahinbey Belediyesi’nin Gençlik Merkezlerinde ücretsiz eğitim alarak, başarı sağladık. Sınav süresi boyunca hocalarımız gerek testler gerekse deneme sınavları düzenleyerek her zaman bize destek oldular. Bu süre boyunca hocalarımıza ve bize bu imkânı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.