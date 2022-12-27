Belediye çalışanlarına metaverse eğitimi

İlki 31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından gerçekleştirilen Metaverse Eğitiminin ikincisi 26.12.2022 tarihinde gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Dr. Meryem Arslan tarafından verilen eğitimde Metaverse temel kavramları, Metaverse teknolojisi, dijital ikiz, belediyelerde inovasyon, yapay zekâ, nesnelerin interneti, NFT, kripto para, AR, VR, MR, XR teknolojilerine, metaverse ile yerel kalkınmanın nasıl sağlanacağı konularına değinildi. Metaverse’in Akıllı Kent Hizmetlerine Etkisi dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilerek detaylı bir şekilde anlatıldı. İzmir, Sivas, Adana, Kayseri, Ankara, Gemlik, Erzurum, Balıkesir, Manisa vb. yüzlerce belediyeden katılım sağlanan eğitimde belediyelerin bu yönde ne gibi projeler üretebileceğine, Metaverse’in geleceğine ve sektörleri ne yönde etkileyeceğine vurgu yapıldı. Metaverse ekosisteminde yer alabilmek isteyen belediyelere bu konuda rehberlik edilerek sorulara yanıt verildi. Belediyelerin güncel teknolojik konularda farkındalık seviyesini artırmayı hedefleyen Metaverse Eğitimi ilk olma özelliği taşımaktadır.