Belediye Başkanı Doğru projelerini Milletvekili Erdoğan’a anlattı

Gaziantep’in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre ile birlikte TBMM’de AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ı ziyaret etti.

Bölgenin önemli ilçelerinden Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve Adıyaman’ın Besni ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Emre ile birlikte TBMM’inde ziyaret ettikleri AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan belediye başkanları ile bölgenin önemli sorunlarının masaya yatırıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bölgeye önemli hizmetleri bulunan Milletvekili Mehmet Erdoğan belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda bölgedeki Çetintepe Barajı projesi ve bölgenin ortak projeleri değerlendirildi. Bölgenin 3 önemli belediye başkanının bölgenin kalkınması için başlattığı ortak projelerinin değerlendirildiği ve verimli geçen 4’lü toplantıda AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, belediye başkanları tarafından bölgenin kalkınması için hazırladıkları proje çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan toplantının ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Dogru ve Gaziantep’imizin kardeş şehri olan Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre Gazi Meclis’imizde bizleri ziyaret ettiler. Yaptığımız toplantıda Çetintepe Barajı’nı ve bölgemizin ortak projelerini değerlendirdik’’ dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise,’’Bölgemize hizmetleri ile bilinen ve bölgeye insan odaklı onlarca hizmetler veren AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan’ı Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve Adıyaman’ın Besni ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Emre ile birlikte TBMM’inde ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında bölgemizin kalkınması için 3 belediye başkanı olarak hazırlamış olduğumuz projelerimizi Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan’a anlattık. Değerli Milletvekilimiz Erdoğan yoğun çalışma temposu içerisinde bölgenin 3 belediye başkanları olarak bizi kabul etti ve projelerimize destek verdi’’ diye konuştu.