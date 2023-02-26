Belediye Başkanı Doğru Arabanlı depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Araban’da Kaymakam Hilal Kızılkaya ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, depremzedeleri ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermek için gece ve gündüz çalışıyor.

Depremin ilk anından itibaren Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya ekiplerle beraber ilçe merkezi ve kırsal mahalleri gezerek depremzede vatandaşların taleplerini dinliyor. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, depremin ilk anından itibaren ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki depremzedeleri ziyaret ederek sıkıntılarını çözüyor.