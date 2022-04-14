Belçika Göç Bakanı, GAGA’yı ziyaret etti

Belçika’nın İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi ve beraberindeki heyet Gaziantep Ticaret Odası’nın hizmete açtığı Gaziantep Gastronomi Akademisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve GTO ile yapılabilecek işbirliklerini istişare etti.

GTO tarafından hayata geçirilen Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) Belçika Krallığı İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi ve beraberindeki heyet ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) temsilcilerinden oluşan heyeti ağırladı.

“GAGA, girişimci ruhumuzla zengin mutfak kültürümüzün kesişim noktasıdır”

GAGA’da yürütülen faaliyetler ve projeler ile ilgili heyeti bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “GAGA bizim girişimci ruhumuzla zengin mutfak kültürümüzün kesişim noktasıdır” dedi.

Yıldırım konuşmasında şunları ifade etti, “Odamız, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı kendisine misyon edinmiş bir urum olarak, UNESCO tescilli, köklü, özel ve çekici mutfak kültürümüzün, katma değer oluşturma gücüne sahip olduğunun farkındayız. Mutfak kültürümüzle birlikte farkında olduğumuz, bizi biz yapan bir başka özelliğimiz de girişimci ruhumuzdur. Gaziantep’in bu iki özelliğinin birleştiği yer de GAGA oldu. Akademimiz, gastronomi ve gıda sektörünün tüm yönleriyle gelişimine destek olmayı hedefleyen geniş bir hizmet kompleksidir aslında. Buradaki temel hedefimiz, sektöre nitelikli işgücü ve işletmeler kazandırmak. Bunun için hem yeni girişimciler yetiştiriyoruz, hem de sektörde var olan girişimcilerin kapasitelerini geliştirecek çalışmalar yapıyoruz. İşte bu çalışmaların odak noktası da ENHANCER programında Akademi bünyesinde kurduğumuz “Gaziantep Gıda ve Girişimcilik Merkezi”oldu. Merkezin hayat bulmasındaki emek, katkı ve destekleri için, ICMPD’ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze ve yereldeki temsilcileri İpekyolu Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyorum. Dileğimiz, Merkezin sürdürülebilirliğini sağlamak için proje süresi bitiminden sonra da işbirliklerimizin devam etmesi” şeklinde konuştu.

“Verilen fonlar üstlendiğimiz yük için yetersiz”

Gaziantep’in ev sahipliği yaptığı Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin nüfusun yüzde 22’sine ulaştığını belirten Yıldırım, entegrasyon için aktarılan fonların üstlenilen yük için yetersiz olduğunu vurguladı.

Yıldırım, “Bulunduğumuz coğrafyanın ekonomik ve sosyal hayatının merkezinde son 11 yıldır Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler var. Siz yarın ülkelerinize döneceksiniz ama biz, belki de nesiller boyunca bu gerçeğin etkisini olumlu ya da olumsuz hissedeceğiz. Evet, mülteci olmak bir tercih değil. Ama mültecilerle yaşamak da bir tercih değil! Şu an Türkiye’de resmi kayıtlara göre Geçici Koruma Altında 3,7 milyon Suriyeli var. Bunun yüzde 12’si Gaziantep’te. Nüfusumuzun yüzde 22’si kadar Suriyeli misafirimiz var. Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin yerel hakla entegrasyonu ve zorunlu göçün etkilerini yönetirken ICPMD, UNCHR gibi kurumların fonları bölgemizde kullanılıyor. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki ülkemizin üstlendiği yük için fonlar yeterli değil” dedi.

“Gaziantep modeli misafirperverlikten fazlası”

Gazianteplilerin çok misafirperver olduğunu söyleyerek GTO’nun gösterdiği ilgiye teşekkür eden Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, “Misafirperverliğiniz şehrinizde bulunan göçmenler için de geçerli. Göçmen meselesi bizde de vardı. Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa’ya 4 milyon mülteci yayıldı. Biz de bu zorlukları daha fazla yaşayacağız. Gaziantep modeli göçmenlere karşı misafirperverlikten çok daha fazlasını içeriyor. Yatırımla ilgili bir model. İnsani sermayeye odaklı bir model. İnsana, komşularına, çevreye yatırım yapıyor. Odağına bunu alan bir model olduğu için başarılı. Karşıdaki kişiye yatırım yaptığınızda aynı zamanda kendinize de yatırım yapmış olursunuz. Yapılacak her türlü destek topyekun kalkınma demek” şeklinde konuştu.

“Beraber üretelim, beraber yaşayalım”

Ziyarette konuşan ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Başkanı Tamer Kılıç ise GTO’nun önemli bir paydaş olduğunu belirterek, “Türkiye ICMPD için çok önemli bir partner. Gelecek dönem başkanlığını Türkiye üstlenecek. Tüm projelerimizde amacımız sürdürülebilir bir istihdam oluşturmak, gelişimi desteklemek. GAGA ve uygulama restoranı BULLA bu amacımıza en iyi örneklerden biri. GTO’ya bu özel proje için teşekkür ediyorum, GTO gibi önemli paydaşlara ihtiyacımız var. Beraber üretelim, beraber yaşayalım” diye konuştu.

GAGA’daki hizmet birimlerini inceleyen heyet Gastronomi ve Gıda Girişimcilik Merkezinden hizmet alan girişimci ve girişimci adayları ile de bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında sohbet etti.