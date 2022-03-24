Bel fıtığından ameliyatla kurtuldu

Uzun süredir bel ve bacak ağrısı çeken ve bel fıtığı bulunduğu tespit edilen hasta Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 55 yaşındaki Göksel Polat, uzun süredir çektiği bel ve sağ bacak ağrısı nedeniyle yürümekte zorlanması ve ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından muayene edilen Polat’a, yapılan tetkikler sonucu bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi) teşhisi konuldu. Kendisine bel fıtığı ameliyatı önerilen ve bu öneriyi kabul eden Polat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir ve ekibi tarafından mikro cerrahi tekniği kullanılarak gerçekleşen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrasında da doktoru tarafından titizlikle takip edilen hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Göksel Polat “ ANKA Hastanesi’nden önce İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki farklı sağlık kuruluşlarına başvurdum. Fakat içimi kimse rahatlatmadı. Araştırmalarım sonucu ANKA Hastanesi’ni tercih ettim. Şu an çok mutluyum. Çok rahat, ağrısız bir şekilde yürüyebiliyorum. Doktorumun ellerine sağlık, sıkıntılarım bitti. Daha rahat hareket etmeye başladım. Desteksiz kalkabiliyorum, yürüyebiliyorum. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Doktoruma, Genel Koordinatör Ömer Özdemir, ameliyathane ekibine, servis hemşirelerine ve diğer personellere teşekkür ederim." diye konuştu

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamız bize ağrı ve yürüyememe şikayeti ile başvurdu. Uzun bir süredir medikal tedavi ve sonrasında fizik tedavi almasına rağmen şikayetlerinde iyileşme olmaması ve giderek artması nedeni ile hastamıza yaptığımız değerlendirmeler sonucu ameliyata karar verdik ve mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası ağrıları geçen ve yürümeye başlayan hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastamıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.”