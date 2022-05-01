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Bayramda beslenmeye dikkat

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, Ramazan ayıyla değişen günlük beslenme alışkanlıklarının, bayramla birlikte eski haline döneceğini dile getirerek, ciddi sağlık sorunları yaşanmaması için bayramda beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

GAZİANTEP 01.05.2022, 16:19
Bayramda beslenmeye dikkat

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, Ramazan ayıyla değişen günlük beslenme alışkanlıklarının, bayramla birlikte eski haline döneceğini dile getirerek, ciddi sağlık sorunları yaşanmaması için bayramda beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, Ramazan ayıyla değişen günlük beslenme alışkanlıklarının bayramla birlikte eski haline döneceğine dikkat çekerek, bu dönüşte dikkat edilmemesi halinde kişinin sağlığında ciddi sorunlar ortaya çıkabileceğini belirtti. Diyetisyen Canlı şu uyarılarda bulundu:

“Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar 30 günlük orucun ardından rutin beslenme düzenine geçecek. Ramazan boyunca dinlenen mide ve organlar Ramazan ayı sonrasında bayram günleri ile düzen değiştirmeye başlayacak. Ramazan Ayı sonrasında yavaşlayan metabolizmayı, hızlandırmak için beslenme alışkanlıklarında bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Ramazan Ayı boyunca dikkatli beslenilmemesi ve metabolizmanın da yavaşlamasıyla kilo alımında artış gözlenmektedir. Ramazan’da, ikiye indirdiğimiz öğün sayısı, Ramazan Bayramı’yla birlikte değişmektedir. Gün içerisindeki beslenme şeklimiz 3 ana, 3 ara öğün olmalıdır. Ana ve ara öğünler arasında 2,5 - 3 saatlik zaman diliminin yer alması gerekmektedir. Tüm ana öğünler karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri yeterli miktarda içermelidir. Ana öğünlerde, yağlı ve ağır yiyecekler tercih edilmemeli, hamur tatlıları yerine meyveli ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Günlük tüketilmesi gereken sıvı miktarına dikkat edilmesi, diğer alınan sıvılar dışında günde ortalama 2-2,5 lt su içilmesi gereklidir. Çay, kahve ve gazlı içeceklerin fazla tüketimi uykusuzluk ve ritim bozukluğuna neden olur. Bu yüzden bu içeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılmalı, bunların yerine süt, ayran ve bitkisel çaylar tüketilmelidir. Şeker ve kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların diyetlerine dikkat etmesi gerekmektedir. Bu grupta yer alan hastaların özellikle hamur işleri tüketimlerinde sınırlama yapmaları, özellikle diyabetli bireylerin şekerden uzak durmaları gerekmektedir. Sağlık açısından güvenle ve rahatlıkla kullanılabilen toz tatlandırıcılar ile diyabetliler kendilerine sütlü, meyveli diyabetik tatlılar yaparak nefsini köreltebilir.”

Herkese mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, Ramazan Bayramı’nda beslenmede dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise ’’Kahvaltı ile öğüne başlanmalı ve az az sık sık beslenilmelidir. Yemekler çok hızlı değil, iyice çiğneyerek tüketilmelidir. Sıvı alımı arttırılmalı öğünlere süt, ayran, bitki çayları, komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir. Hamur işleri, kızartmalar ve yağlı besinlerden uzak durulmalıdır. Akşam yemeklerinin hafif olmasına özen gösterilmelidir. Ramazan Bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Tatlılar yemekle birlikte değil yemekten sonra az miktarda tüketilmeli, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Meyve tüketmeye özen gösterilmelidir’’ diye konuştu.

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