Başkan Yılmaz’dan bayram mesajı

Gaziantep Şehitkamil’de Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz yayımladığı mesaj ile Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Başkan Yılmaz mesajında, ’’Barış, huzur, kardeşlik, paylaşma-dayanışma, birlik-beraberlik, mutluluk gibi faziletli duyguları en yoğun şekilde yaşadığımız, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’ı Şerif-i idrak etmiş olarak bir Ramazan Bayramı’na daha erişmiş bulunmaktayız. Bayram, birlik-beraberliğin ve millet olma bilincinin kuvvetlendiği, kırgınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, insanları manevi bakımdan en üst seviyelere çıkaran özel gün demektir. Bayramlarımızın en önemli özelliği, yakınlarımızın ve bayram yapamayanların kederine, acısına ortak olmak, yaralarını sarabilmek, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak ve yaşanan bayram sevincini en geniş anlamda paylaşabilmektir. Unutulmamalıdır ki; bizi bu topraklar üzerinde güçlü kılan, vatandaşlarımızın birbirine gönülden bağlılığı, büyük milletimizin yardımseverliği, milli birlik ve beraberliğimize olan sarsılmaz sadakatidir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Şehitkamilli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken; bu kutlu bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik, hoşgörü ve huzur getirmesini temenni ederim’’ ifadelerini kullandı.