Başkan Tahmazoğlu’ndan kitap fuarına davet

Şahinbey Belediyesi, 08-16 Ekim tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” temasıyla düzenleyeceği dördüncü kitap fuarında 90 yayınevi ve 23 seçkin yazarı kitap dostları ile buluşturacak.

Şahinbey Belediyesi tarafından 08-16 Ekim tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” Kitap Fuarı 08 Ekim Cumartesi günü saat 14:00’da kapılarını açacak. 23 yazar, 1 sanatçı ve 90 yayınevinin katılacağı kitap fuarının ilk günün de müzisyen ve piyanist Yücel Arzen sevenleri ile bir araya gelecek.

Kitap fuarında buluşalım

08-16 Ekim tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan kitap fuarına tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “08-16 Ekim tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” temasıyla başlıyoruz. Kitapların büyülü dünyasında kaybolacağımız muhteşem bir kitap festivalinin hazırlıklarını tamamladık. Düzenleyeceğimiz fuara 23 yazar ve 90 yayınevi katılacak. Böylelikle daha çok kitap okuyup, kitabı sevdirmeye ve kitapseverleri daha çok kitap ve yazarlar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğimize etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.