Başkan Tahmazoğlu’ndan 8 Mart kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir mesaj yayımlayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart’ın tüm dünyada, kadınların daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini ifade ettikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların toplumda layık olduğu saygınlığı kazanması, sorunlarının ve haklarının gündemde tutulması, olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Türk Kadını, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliğin vermiş olduğu kazanımlarla hak ettiği yerini almış, bu başarısını günümüzde de devam ettirmektedir. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kalkınma ve isteklerini ifade etikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.