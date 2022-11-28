Başkan Tahmazoğlu taksici esnafı ile buluştu

Her fırsatta aile, öğrenci ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de Başkarakol Taksi Durağı’nı ziyaret ederek, gündeme dair konularla ilgili görüş alışverişinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Taksiciler ise yeni yapılan üç katlı köprülü kavşaktan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.

Fırsat buldukça taksi duraklarını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ziyarette; “Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Her zaman nasıl daha iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her türlü imkânı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz” dedi.

Taksi Durağı esnafı ise Başkan Tahmazoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımızın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. Özellikle yaptığı YeşilVadi üç katlı köprülü kavşak bizlerin ulaşımı anlamında çok büyük bir hizmet. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.