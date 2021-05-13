Başkan Tahmazoğlu şehitler için dua etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramında şehitliği ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.

Kur’an-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakıp, acısını paylaştığı ailelerin bayramını kutladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Arefe gününde şehit ailelerimizin ve bu vatan, bu devlet, bu bayrak için dinimiz için canlarını feda eden şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onlar olmasaydı bugün bizler böyle rahat bir şekilde bayram kutlayamazdık. Şehit Ailelerimizin arefe gününde acılarını paylaşıyoruz. Hizmet kapımız da gönül kapımız da onlara her zaman açık” dedi.