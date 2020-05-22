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Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 18-24 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MÜZELER HAFTASI DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJDA ŞAHİNBEY BELEDİYESİ OLARAK TARİHİ DEĞERLERİN GÜNÜMÜZE TAŞINMASI VE YAŞATILMASI İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIKLARINI İFADE ETTİ.

Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 18-24 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MÜZELER HAFTASI DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJDA ŞAHİNBEY BELEDİYESİ OLARAK TARİHİ DEĞERLERİN GÜNÜMÜZE TAŞINMASI VE YAŞATILMASI İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIKLARINI İFADE ETTİ.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:32
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Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda Şahinbey Belediyesi olarak tarihi değerlerin günümüze taşınması ve yaşatılması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Müzeler Haftası dolayısıyla yaymladığı mesajda "Müzeler, geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar. Geçmişte yaşamış binlerce yıllık çağın yaşam biçimi hakkında bize bilgi veren müzelerimiz eğitici ve öğretici mekan olmalarının yanı sıra bizlerin tarih bilincinin gelişmesine de önemli katkıda bulunurlar. Müzelerde bulunan geçmiş uygarlıklara ait eserler o dönemde yaşayan insanların kültürü, inancı ve yaşam tarzları hakkında bilgi verir. Medeniyetlerin yaşatıldığı ülkemizde geçmiş yüzyıllarda birçok uygarlık yaşamış ve o döneme ait önemli izler bırakmışlardır. Bu bilinçle müzelere gereken değeri vermeli, geleceğin teminatı çocuklara tarih bilgisini aşılamak, geçmişi öğrenmelerini sağlamak için müzelere teşvik etmeliyiz. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak geçmişimizin günümüze taşınması ve tarihimizin yeni nesillere aktarılması için 3 tane müze yaptık. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, İslam Bilim Tarih Müzesi ve Yaşayan Müze Gümrük Hanı ile Gaziantep’imizin tarihini yaşatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Müzeler Haftası’nı kutluyor, tarih ve kültürel değerlerimizin korunup yaşatılmasına destek ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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