Başkan Tahmazoğlu kitap fuarında üniversite öğrencileri ile buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi’ne 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptıran öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlere ve öğrencilere önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ve Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim hayatına başlayan öğrencilerle bir araya gelerek Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve eğitime yaptığı yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençlerin eğitim hayatını sürdürebilmeleri için önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Eğitim bizim için her şeyden daha önemli. Elbette belediyecilik hizmeti de önemli ama neticede yaptığımız iş, şehri koruyacak, insanı yetiştiremezsek yaptığımız işlerin çok bir anlamı olmayacak. Dolayısıyla bir taraftan şehri imar ederken, bir taraftan da yeni yetişen neslimize nasıl katkı sağlayabiliriz derdindeyiz. Bunu ihmal etmeden şimdiye kadar yaptığımız yatırımlarla sürdürdük. Onların daha iyi eğitim almaları için okul arsalarından tutun okul, spor tesisi ve gençlik merkezleri yapımına kadar çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimize her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Ayrıca 52.00 tablet, Bisiklet, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ettik. Kitap fuarları düzenleyerek önemli yazarlar ve yayın evleri ile buluşturuyoruz. Şuanda Akkent Mahallemize Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesini inşa ediyoruz. Gençlerimizin eğitimini önemsiyoruz. Bunun için projelerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.