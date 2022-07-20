Başkan Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine bağlı Muhacirosman köyünü ziyaret ederek, çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtımını yaptığı tohumların hasadında da çiftçilerle bir araya geldi. Muhacirosman köyünü ziyaret eden Başkan Tahmazoğlu, biçerdövere binerek çiftçilerin hasat sevincini birlikte yaşadı. Tahmazoğlu, tarımda verimin artması için desteklerin devam edeceğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize desteklerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle ekili alanları arttırmak adına çiftçimize arpa, buğday, mercimek, nohut ve gübre desteğinde bulunduk. Ayrıca çiftçilerimizin arazi yollarını yaptık. Hayvan yetiştiricilerimize yem, arılı kovan, tavuk, büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere canlı hayvan desteğinde bulunduk. Daha önce yaptığımız arpa desteğinin şimdi hasat zamanı geldi ve çiftçimizin tarlasında hasadını birlikte gerçekleştiriyoruz. Allah bereketli eylesin” dedi.