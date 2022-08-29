Başkan Şahin’den 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, Türk milletinin, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp attığı, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurguladı. Yurdun dört bir yanı işgal altındayken, tarih boyunca özgür yaşamış Türk milletinin bu işgale boyun eğmeyerek, bu aziz toprakları kanıyla, canıyla geri aldığını hatırlatan Şahin, ’’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu büyük zaferin 100’ üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan, Millî Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletçe kazanılan zaferlerle bize emanet edilen bu vatana gözümüz gibi bakmak ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, Türk milletinin geçmişinden aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdüreceğini dile getirdiği mesajında, ’’Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, bu vatan için kanını döken tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine de yer verdi.