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Başkan Şahin Vadi Alleben çalışmalarını inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşili maviyle buluşturacak “Vadi Alleben Park Yeşil ve Sosyal Donatı Alanı” çalışmalarını inceledi.

GAZİANTEP 09.01.2022, 10:54
Başkan Şahin Vadi Alleben çalışmalarını inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşili maviyle buluşturacak “Vadi Alleben Park Yeşil ve Sosyal Donatı Alanı” çalışmalarını inceledi.

Başkan Fatma Şahin, projenin çalışma alanında incele yaparak, yapım çalışmalarının son halini yerinde gördüb Ekibine gayretleri için teşekkür eden Şahin, "Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Biz bu dönemde şehri şantiyeye çevirdik. Yoğunluktan dolayı giremediğimiz, yapamadığımız yerlere girerek işleri tamamladık. Hiç durmadan çalıştık. Belediyecilik zor iş. Yetişmiş insan, aşkı, bir derdi olan bir takım, aile istiyor. Başarı en zor şartlarda gaza basarak çalışmaktır. Bu şehrin insanı, sanayicisi, esnafı, çiftçisi, belediyecisi, mühendisleri en zor şartlarda gaza basarak çalıştı. ‘Yeşil Antep’ e yakışır yaklaşık toplam 600 bin metrekare, içinde de 1 buçuk kilometre kanal hattının olduğu Vadi Alleben’ i yapıyoruz. İçinde yok yok. Çocuk, genç, aile dostu bir park olacak. Çünkü hafta sonu şehirde bir sahre kültürü var. Vatandaşların gelip çoluğu çocuğuyla dinlenebileceği, eğleneceği, keşfedebileceği bir mekan planladık. İçinde gençler ve çocuklar için oyun grupları, çocuk kütüphanelerine kadar bir ailenin bizden talep ettiği, toprakla ailenin buluştuğu çok özel bir mekan. Burada bir başarı hikayesi var. 600 bin metrekarelik kısmının tamamının mülkiyeti çözüldü, çok güzel bir imar planlaması yapıldı. İçerisinde de çok iyi bir tasarım çalışıldı. Bu döneme imza atacağı, bittiği zaman herkesin takdirini toplayacak bir eser olacak" dedi.

Başkan Şahin, seçim öncesi “Yeşili mavi ile insanı su ile buluşturacağız” sözünü verdiğini hatırlatarak “Alleben’de ayaklarımızı suya koyup, suyla buluştuğumuz bir çocukluğumuz vardı. Seul’de benzer bir uygulama var ve şimdi bu gördüğünüz 1 buçuk kilometrelik kanalda GASKİ bütün altyapı çalışmasını tamamladı. Arıtması, akışı, cazibesi, terfisiyle tamamen suyun yeşille, insanın suyla buluştuğu çok güzel bir mekan olacak. İçinde bahçelerimiz yer alacak. Japon, Çin, Osmanlı, Hollanda ve Antep bahçesi olacak. Bize ait renkler ve bitkilerin olduğu bir bahçemiz olacak. İnsanlarımıza ‘Uzaklarda arama buraya gel’ diyeceğiz. Bunların hepsi büyük bir tasarım, ufuk, vizyon, gayret ve aşk ile oluyor. Sezonu kaçırmadan, halkımıza burayı kazandıracağız. Ailesi ile buraya gönül rahatlığı ile gelebileceği Vadi Alleben’de buluşturacağız" diye konuştu.

"Gazi şehirliler yeşil ve suyla buluşacak"

31 Mart 2019 Yerel Seçim beyannamesinde yer alan projelerdeki biri olan Vadi Alleben Projesi kapsamında "Çocuk, Genç ve Aile Dostu” olacak Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nde bulunan park, içinde yer alan tesisleriyle Gazi şehirlileri, yeşil ve suyu buluşturacak.

Toplamda 600 bin metrekare olacak projenin 190 bin metrekaresi yeşil alanın ilk 270 bin metrekarelik alanında her yaştan vatandaşın kendine uygun bir faaliyet bulabileceği hem dinlenip hem de eğleneceği birçok aktivite ve sosyal faaliyet barındıran bir alan oluşturulacak.

Gazi şehirliler içerisinde survivor parkurları, okçulukla paintball alanı ve çok amaçlı spor sahaları barındırırken ayrıca Gaziantepliler, Osmanlı bahçesi (Cennet Bahçesi), Çin bahçesi, Japon ve Zen bahçesi, Rönesans/Barok bahçeleri ve Hollanda bahçesi ve bitki kuleleri içerisinde Alleben Deresi kenarında keyifli bir gezinti yapabilecekler.

Vadi Alleben içerisinde yaklaşık 40 bin metrekarelik alana konumlandırılacak Macera Adasında; hava bisikleti, serbest düşüş, 15 buçuk metrelik yüksekliğinde macera kulesi ve parkurlar, zipline, dev salıncak, survivor parkuru, çocuk macera oyun alanı, okçuluk alanı ve paintball alanı olması düşünüldü. Huzur ve yeşilin hâkim olduğu noktalarda ise tüm vatandaşların doğa içerisinde sessiz bir ortamda şehrin tüm stresinden uzak bir şekilde kitap okuyabilmeleri adına 1 kitap evi ile 1 piyano evi planlandı.

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