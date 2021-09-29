Başkan Şahin konaklama ihtiyacı giderilen öğrencilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversitelilerin konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla tahsis ettiği üç tesisten yararlanan öğrencileri ziyaret ederek onlarla tanıştı.

“Genç Dostu Şehir” anlayışıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversite akademik yılının başlaması ile birlikte ortaya çıkan öğrencilerin konaklama ihtiyaçları için harekete geçti. Toplamda 500 yatak kapasiteli Buhara Gençlik Kampı, Gizem Doğan Yaşam Kampı ve Bey Konağı’nı Gaziantep Valiliği’nin koordinatörlüğüne devreden Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerine üniversite öğrencileri yerleşti. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesislere yerleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından Gaziantep’e üniversite eğitimi almaya gelen öğrencilerin ziyaretine gitti. Öğrencilerin alkışları ve teşekkürleriyle karşılanan Başkan Fatma Şahin, onlarla tanışarak yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi, bir süre onlarla sohbet etti. Öğrencilere kendi öğrencilik döneminde yurt konusunda yaşadığı sıkıntıları ve bu konudaki hassasiyetini ifade eden Şahin, gençlere yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgi verdi. Sohbetin sonunda üniversitelilerle beraber şarkı söyleyen Başkan Şahin, onlara eğitim hayatlarında başarılar diledi.

"Elimizden tuttu"

Tesise yerleşen Abdullah Kayadeniz, Adana’dan Gaziantep’e okumaya geldiğini söyleyerek, “KYK Yurdu’nda başvuruda bulundum, yedeklerde kaldım. Maddi durumlardan dolayı okulu bırakmayı düşündüm. Başkan Fatma Şahin’in başlattığı kampanyayı görünce hemen başvurdum. Başvurum kabul edilerek bu tesislere yerleştim. Başkan Şahin elimizden tuttu bizim Allah razı olsun” dedi.

Bir gün içerisinde yerleştirildiler

Geçen sene üniversiteyi kazandığını belirten Berke Yalçınkaya ise bu sene kalacak yer sıkıntısı yaşadığını aktararak, “Kalacak evde bulamayınca memleketim İstanbul’a dönmek zorunda kaldım. Çalışmayı görünce hemen iletişime geçtim. Bir gün içinde hemen bana ulaşıp tesise yerleştirdiler. Hemen bilet alarak Gaziantep’e geldim. Bu hizmet için teşekkür ederim” diye konuştu.