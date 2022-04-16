Başkan Şahin, ‘Genç Gaziantep’ uygulaması hakkında konuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genç Gaziantep uygulamasıyla ilgili sosyal medya platformlarındaki hesaplarından bir video yayınladı. Gençlerin uygulamaya yoğun ilgisinin olduğunu aktaran Şahin, uygulamaya dair güncel bilgileri paylaştı.

Gençlere yönelik birçok avantaj sunan Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı uygulaması Genç Gaziantep, birçok avantajı ile dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 21 Mart’ta tanıtılarak hayata geçen uygulama hakkında güncel bilgileri gençlerle paylaştı.

Başkan Şahin’in paylaşımında uygulamanın hizmete alındığı günden itibaren bir ay içerisinde 43 bin 417 kullanıcıya ulaştığını, uygulamanın avantajlardan biri olan toplu taşıma araçlarına ücretsiz 22 biniş hakkından ise 11 bin 680 öğrencinin yararlandığına yer verildi.

“Sunmuş olduğumuz internet ve ulaşımda indirim destekleri gençlerimizin oldukça hoşuna gitti”

Başkan Şahin, gençleri bilgilendirmek için bu videoyu çektiklerini ifade ederek, “Akıllı şehir, ‘Genç dostu Gaziantep’ dedik, ikisini birleştirdiğimiz zaman ise ‘Genç Gaziantep’ uygulamasını başlattık. Gençlerimizden büyük bir ilgi var. Bu uygulama içerisinde sunmuş olduğumuz internet ve ulaşımda indirim destekleri gençlerimizin oldukça hoşuna gitti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu kültür, spor, sosyal çalışmalardan ücretsiz şekilde istifade etmeniz gerekiyor. Her etkinlik size puan olarak geri dönüyor ve bu puanlar toplandığı zamanda özellikle ulaşımda 22 binişlik ücretsiz seyahat hakkı size yükleniyor” dedi.

“Genç Gaziantep uygulamasını anlattığımızda 300’e yakın esnafımız destek olacağını söyledi”

Konuşmasının devamında çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Fatma Şahin, “Gençlerimizin tercih ettiği esnafımıza ve markalara Genç Gaziantep uygulamasını anlattığımızda 300’e yakın esnafımız destek olacağını söyledi. Bu firmalardan alışveriş yaptıklarında ciddi indirim yapılıyor. Herkesin kazandığı, gençlerin huzurlu, mutlu olduğu ve bizim genç dostu Gaziantep hedefine ulaşmak için başlattığımız çalışma çok güzel bir şekilde ilerliyor. Duymayan gençlerimizin mutlaka bilgilendirilmesini, kullanan gençlerin kullanmayan gençleri bilgilendirmesini, ulaşılmayan hiçbir genç kalmayana kadar çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Uygulamadan yararlananlara teşekkür ediyor katılmak için başvuranlara da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin ihtiyaçları ve taleplerine cevap verecek, birçok avantaj ve ödüllerin bulunduğu “Genç Gaziantep” uygulaması, App Store ve Google Play üzerinden indiriliyor. Gençler, uygulamadan kazanılan elmaslarla birçok avantaj yakalayabiliyor. Uygulamayı kullanım durumlarına göre sıralamalara yerleşerek bilgisayar, oyun konsolları, bisiklet, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, power bank, USB bellek, spor giyim, geziler gibi daha birçok sürpriz hediyenin sahibi olabiliyorlar.