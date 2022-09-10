Başkan Şahin Fransa’da Gaziantep’i anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fransa’nın Nice şehrinde düzenlenen, Global Diwan programına Türkiye’yi temsilen katıldı.

Toplantıya konuşmacı olarak günübirlik katılan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep ve Türkiye’de yapılanları anlattı. Gaziantep’te hayata geçirilen yenilenebilir enerji projeleri, gıda güvenliği, su yönetimi, sürdürülebilir turizm ve gençlere yönelik yapılan yatırımları anlatan Başkan Şahin, “Mavi ve Yeşil Güvenlik” başlığı altında yapılan toplantılarda katılımcıları dinledi. Şahin, konuşması sonrası yaptığı değerlendirmede, “Anlattıklarımızla Global Diwan’da bulunan dinleyiciler için farklı bir Türkiye ve Gaziantep tecrübesi oldu” diyerek Global Diwan’ın gelecek dönemde Türkiye’de yapılabileceğinin konuşulduğuna değindi.

’’Dünya barışına büyük katkı veriyor’’

Global Diwan’ın Türkiye’de yapılmasının büyük bir fırsat olarak değerlendiren Şahin, “Ne kadar çok insanı ülkemize getirirsek, yeni fırsat ve networkler oluşturuyor, insanlarla görmediklerinin düşmanı. Bu toplantının Türkiye’de yapılması durumunda dünya barışına büyük katkıda veriyor” dedi. Fatma Şahin, toplantı sırasında Fas’tan gelen bir katılımcının pandemi döneminde Türkiye’nin ülkesine ve Afrika ülkelerine yaptığı yardımları anlatmasıyla gururlandığını, toplantıda ayrıca bir Türk mühendisinin gıda güvenliğinde yaptığı inovatif çalışmaların konuşulduğunu söyledi. Her alanda Türkiye’nin başarısının yurtdışında konuşulduğunu ifade eden Şahin, “Biz de gıda güvenliğinde ne aşamadayız ne yapıyoruz bunları anlattık. Gıda güvenliği dediğimiz şey topraktan ve tohumdan başlıyor. Hem bakanlığın yaptığı hem şehrimizde yapılan tarım okulunun hem de kurduğumuz ata tohumu bankasının önemini anlattık. Topraklarımızın analizini yaparak uygun ata tohumu kullandığımızda verimliliğin ne kadar arttığını söyledik” diye konuştu.

’’Her şehir enerji ihtiyacını akıllı şehir ile çözmeye çalışıyor’’

Değerlendirmesinde toplantıda verdiği örnekleri sıralayan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim su yönetiminde sulama kanallarında kapalı sisteme geçilmesi, göletlerin daha iyi kullanılması, kayıp kaçağın önlenmesi ve özellikle kullanılan su oranının damla sulamaya geçerek verimliliğin artmasının ve kaynakların iyi kullanılmasının gerekliliğini anlattık. Çiftçilere verilen destekleri, konuştuk. Yenilenebilir enerjide kendi kendimize yetmemiz ve kaynaklarımızı verimli kullanmak gerekiyor. Bu kaynak üzerinde duruldu. Her şehir enerji ihtiyacını akıllı şehir teknolojileri kullanarak çözmeye çalışıyor.”

Doğallık ve deneyimlemenin önemi

Değerlendirmesinin son bölümünde sürdürülebilir turizm ve gençlere yapılan destekleri sıralayan Başkan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sürdürülebilir turizm başlığında ise artık lokal ve butik otellerin tercihini, karavan turizmi, doğallık ve deneyimlemenin daha önemli olduğu anlatıldı. Bizde Gaziantep olarak bunu iki yıl önce gördük. Karavan turizmi için karavan parklarımızı tamamladık. Kanyon turizmine, doğallık ve deneyimleme üzerine çalışıyoruz. Peynir ve Sabun hanlarımızı bitirdikten sonra kendi pekmezimizi, sabunumuzu hanların içinde nasıl üreteceğiz, deneyimleme fırsatlarının olduğu, gelenlerin kendi sabunu ve pekmezini üreterek alıp götüreceği yeni bir modele geçiyoruz. Oluşturduğumuz Genç Kart sisteminin, gençlerin sosyal ve kültürel alanda kendilerini geliştirme imkanı sunarak ekonomik destek sağlayacak nasıl bir modele dönüştürdüğümüzü, nasıl bir ulaşım desteği verdiğimizi, üniversiteye hazırlıkta nasıl desteklediğimizi anlattık.”

Doğu ve batı ülkelerindeki liderleri bir araya getiren platform olan Global Diwan’ın bu yıl ilk defa yüz yüze gerçekleşen toplantısında çevre ve gıda güvenliğini içeren “Mavi ve Yeşil Güvenlik” başlığı ele alındı. Avrupa-Arap ülkelerinden liderler, uzmanlar ve politikacılardan oluşan geniş bir topluluğa panellerle tartışma, konuşma ortamı oluşturmayı hedefleyen Global Diwan, yeni enerji modelleri ve temiz teknoloji sektörü, gıda güvenliği için yeni tarım modelleri ve gıda teknolojisi, 2030’da sürdürülebilir turizm konularını işledi.