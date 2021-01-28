Başkan Şahin, Büyükelçi Landrut’u makamında ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’u makamında ağırladı. Ziyarette Suriyeli mülteciler için gerçekleştirilen iş birliği projeleri ele alındı, fikir alışverişinde bulunuldu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Suriye’de meydana gelen iç savaş nedeniyle bölgede önemli merkez olan Gaziantep’te bir dizi incelemeler ve istişareler yapmak amacıyla bulunan Büyükelçi Landrut, Türkiye’nin mülteciler konusunda sergilediği tavrın takdir edildiğini belirterek, “Gaziantep’in mülteciler için önemli bir merkez. Bu nedenle şehirle hali hazırda bulunan temaslar güçlendirilerek iş birliği açısında yeni çalışmalar yapılmalı” dedi. Başkan Fatma Şahin’se, çocuk hakları, kadın hakları, insan hakları alanlarında çok özel çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, “Birçok alanda Gaziantep modeli oluşturduk. Biz iş birliği anlamında ve istişare için konuşmaya hazırız” dedi.

Şahin: Birçok alanda Gaziantep modeli oluşturduk

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göçten en çok etkilenen bölgenin Gaziantep olduğunu ifade ederek, ’’Çocuk hakları, kadın hakları, insan hakları alanlarında çok özel çalışmalar yaptık. 2004- 2011 yılları arasında çok ciddi düzenlemeler ve yasal düzenlemelere imza attık. 2014 yılında Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldum. Hem Avrupa Konseyi hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Parlamentosunda çok özel çalışmalar yaptık. Birçok alanda Gaziantep modeli oluşturduk. Biz iş birliği anlamında ve istişare konuşmaya hazırız’’ ifadelerini kullandı.

Landrut: 6 milyar liralık destek paketi sözleşmeyle bağlandı

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise pandemi ile birlikte işlerin kolaylaşmadığını vurgulayarak, ’’İş birliğimiz açısından 2016 yılında söz vermiş olduğumuz 6 milyar liralık destek paketinin sözleşmeye bağlandığını tamamen söyleyebiliriz. Böylesine büyük bir mülteci göçünün sebebini şehrinizde anlamaya çalışıyoruz. Konuşmak ve istişare etmek bizim için son derece önemli. Ve anladığım kadarıyla pandemi işleri daha da kolaylaştırmadı. Mülteciler için imzalanan mali destekle birlikte hayata geçirilecek çalışmaları takip edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki zamanlarda da neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bu yönde çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile günün anısına fotoğraf çektirdi.