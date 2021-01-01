Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıla yetim çocuklar ve polislerle girdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıla dakikalar kala yetim çocuklu ailelerin ve polislerin misafiri oldu. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Fadıloğlu, “Yeni yılın sağlık, huzur, bereket, bolluk, mutluluk getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

İlçenin farklı mahallesinde ikamet eden yetim çocuklu ailelerin ve görev başında yeni yılı karşılayan polislerin mesai yaptığı noktaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılın heyecanını ziyaret ettiği noktadaki kişilerle paylaştı. Hiç beklemedikleri anda Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nu karşılarında gören yetim çocuklar ile aileleri, büyük mutluluk yaşadılar. Kayaönü Mahallesi’nde ikamet eden Dede İsmail Akyol, Babaanne Necla Akyol ve yetim olan 3 yeğeni ile birlikte yaşayan Leyla Akyol’u evinde ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, aile ile yakından ilgilendi. Babaları 10 yıl önce vefat eden ve dede, nine ve halasıyla birlikte yaşayan İsmail Ali Akyol, Rümeysanur Akyol ve Bülent Akyol ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"Misafir ettikleri için teşekkür ediyorum"

Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında, “Yılbaşı münasebetiyle biz özel bir program yapmıyoruz. Yılbaşı akşamları mümkün olduğu kadar ev ziyaretleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz ailemizde, dedemiz, babaannemiz, bir tarafta halamız, yetim çocuklarımıza sahip çıkıyorlar. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Allah, onları ağrıtıp incitmesin. 3 yetimimize bakıyorlar. Kendi yavrularımızı bu şekilde ailelerin yanında yetiştiriyor olmaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Aile bağlarımızın gereğini yapma noktasında ninemiz, dedemiz, halamız gereğini yapıyorlar. Bu çocuklarımızın inşallah eğitimlerinin daha iyi noktaya gelmesi noktasında da arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ben burada, bu ailemizin şahsında tüm hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah yeni yılın sağlık, huzur, bereket, bolluk, mutluluk getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bizi evlerinde misafir ettikleri için ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

"Ziyaretinden çok mutlu olduk"

Kendilerini ziyaret eden Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ederek sözlerine başlayan Leyla Akyol, “Sağ olsun bugün Başkanımız bizlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek evimize geldi. Uzun bir süreden beridir bizleri ziyaret edecekti fakat pandemiden dolayı bir türlü fırsat bulamıyordu, bugüne nasip oldu. Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Rabbim, hiçbir zaman kendisini başımızdan eksik etmesin. Biz Başkanımızdan razıyız. Allah da kendisinden razı olsun” diye konuştu.

"İyi ki başkanımız var"

Dede İsmail Akyol, “Başkanımıza, bugün bizleri ve yetimlerimizi ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretiyle bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İyi ki Başkanımız var. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Aile ziyaretlerinden sonra Gaziantep’in giriş-çıkış bölgelerindeki polis noktalarında görevi başındaki polis memurlarını ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, vazife başındaki tüm çalışanlara kolaylık diledi. Başkan Fadıloğlu, görevli polislere baklava ikramında bulundu