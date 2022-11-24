Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğretmenleri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu’nu ve Atatürk Lisesi’ni ziyaret etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu’nu ve Atatürk Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlere çiçek hediye etti. Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz bizim göz bebeğimiz baş tacımız. Şehit olan, tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Öğretmenlerimiz, çok büyük bir gayretle ve fedakârca neslimizi yetiştirip, muhasır medeniyetler üzerine çıkarmak için büyük bir gayret içerisinde çalışıyorlar. Bunun için ne kadar teşekkür etsek azdır. Hz. Ali (R.A) efendimiz ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyerek, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu belirtiyor. Bizleri sürekli okumaya ve araştırmaya teşvik eden bir dinimiz var. İnsan yetiştirmek yol, park ve binalar yapmaktan çok daha değerli. Rahmetli Turgut Cansever’in çok güzel bir sözü var; ‘Nesli İmar ederken, nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri harap eder’ diyor. Bu nedenle şehrimizi imar ederken, neslimizi de ihmal etmememiz gerekiyor. Onları en güzel şekilde, çağa uygun bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak bu çerçevede Gençlik Merkezleri, Okullar yapıp, kitaplar dağıtıyoruz. Bu zamana kadar 14.000.000 üzerinde kitap dağıttık. Düzenlediğimiz kitap okuma yarışmalarıyla öğrencilerimizi Umre’ye gönderiyoruz. Bisiklet ve spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Amacımız gençlerimizi başarıya teşvik etmek. Gençlerimizin kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı olmalarını istiyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bu anlamda eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.