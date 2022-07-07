Başkan Mehmet Çıkmaz’dan bayram mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mehmet Çıkmaz, bayramların millet olma bilincini kuvvetlendiren özel günler olduğunu belirterek, “İslam âlemi olarak bir Kurban Bayramı’na da kavuşmanın manevi hazzını ve sevincini yaşıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı bayramlar, dost ve akrabalar ile hasta, yaşlı ve kimsesizlerin aranıp sorulması, küskünlük ve kırgınlıkların sona erdirilmesi, çocukların sevindirilmesi, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi için önemli fırsatlardır. Bu fırsatı iyi değerlendirmek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çıkmaz, mesajında, “Milletimizin ve İslam âleminin insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesi dileğiyle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramı’nı kutlarken, ülkesi ve vatanı için canlarını vermiş olan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.