Başkan Mehmet Çıkmaz’dan 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mehmet Çıkmaz mesajında, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutluyorum. Antep Savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çıkmaz, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Antep Savunması, Antep halkının vatan, namus, bayrak ve ezan için her türlü imkansızlığa rağmen Fransızlara karşı sergilediği şanlı mücadelenin adıdır. Bu şanlı mücadele sayesinde düşman kuvvetleri tam 11 ay boyunca şehre girememiştir. 6317 şehit veren Antepliler, Fransızlara karşı yazdıkları kahramanlık destanı ile düşmanın bile takdirini kazanmıştır. Şark Orduları Komutanı General Gouraud, ‘Fransız ordusu Antep’e girmek için on ay dokuz gün uğraşmak zorunda kaldı. Anadolu’da bin tane Gaziantep var.’ diyerek inanılmazı gerçekleştiren bir avuç Antepli karşısında saygıyla eğilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türk’üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler’ şeklindeki sözleri Antep savunmasının önemini anlatması bakımından çok değerlidir. Atalarımız, canlarını ortaya koyarak bir kahramanlık destanı yazarken, bizlere de her zaman gurur duyacağımız bir miras bıraktılar. Bizlere bu gururu yaşatan atalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara layık olmak için daha çok çalışmalı, üretmeliyiz."