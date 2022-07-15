Başkan Kurt: “Medya 15 Temmuz’da çok ciddi bir sınav vermiştir.”

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AİGF) Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, başta Anadolu olmak üzere Türk medyasının 15 Temmuz hain darbe girişiminde çok büyük bir sınav verdiğini belirterek, yerel ve yaygın basının yaşanan hadiseleri doğru ve zamanında vatandaşa duyurmak adına büyük görevler üstlendiğini söyledi.

Başkan Arif Kurt, darbe girişiminin kırılma noktasının, milletin sokaklara çıkması olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem dijital medyayı hem de geleneksel medyayı doğru bir şekilde ve zamanda kullanmasının önemine dikkat çekti. Kurt, "O gece, Sayın Cumhurbaşkanı hem dijital medyayı hem de geleneksel medyayı doğru ve zamanında kullanarak halka çağrıda bulunmuş ve seferber etmiştir. Bu olay, darbe girişiminde önemli bir kırılma noktası olmuştur ve olayların seyrini değiştirmiştir. Darbe girişimi sırasında toplumun birçok kesiminden sivil yurttaşlar da şehit olmuştur. Şehitlerimizi, Türk reklamcılık sektörünün önde gelen isimlerinden Erol Olçok başta olmak üzere saygıyla anıyorum. 15 Temmuz 2016 günü yaşananlar medya ve kamuoyu kavramları açısından büyük önem taşımaktadır. Bir darbe girişimi ilk kez en ince ayrıntısına kadar televizyonlardan naklen verilmiştir. Özetle söylemek gerekirse, başta Gaziantep ve Anadolu olmak üzere Türk medyası bu süreçten yüzünün akıyla çıkmıştır" dedi.

Milletin destan yazdığını da vurgulayan Kurt, “O gece, başta Anadolu ve Gaziantep olmak üzere Türk medyası da çok büyük bir sınav verdi. Yaşanan hadiseleri doğru ve zamanında vatandaşa duyurmak adına büyük görevler üstlendi. 15 Temmuz destanı üzerine neler söylense, hangi resimler çizilse hiçbir kare o geceyi anlatamaz. O geceyi yaşayanlar demokrasinin, memleketin, ezanın, mukaddesatın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Bu destan dünya demokrasi tarihinin 15 Temmuz 2016’da Türkiye’yi işgal etmek isteyen cuntacı bir FETÖ terör örgütü vardı ama Türk’üyle, Kürt’üyle, zenginiyle, fakiriyle, yerel ve ulusal medyasıyla toplumun tüm kesimleriyle 80 milyon millet Cumhuriyeti korudu diye dünya demokrasi tarihine 15 Temmuz destanı olarak geçecek’’ şeklinde konuştu.

Hain darbe girişiminin yıldönümünde şehit olan kahramanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarını sunan Başkan Kurt, “Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan yerel medyanın söz konusu vatan olunca yerli ve milli duruşunu bozmadan yayın hayatını devam ettirmesini takdir ediyorum. Ve onları her zamanki gibi ayakta alkışlıyorum” diye konuştu.