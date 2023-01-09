Başkan Kurt, “13 Ocak’taki BİK kararları basın sektörü için çok önemli olacak”

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AİGF) Genel Başkanı Arif Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı” nedeniyle yaptığı açıklamada, sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu günü bayram değil, dayanışma günü olarak kutladıklarını belirterek, basın sektörünün zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

İnternet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliğinin büyük bir gelişim gösterdiğini ifade eden Başkan Kurt, “Bu konudaki yasal boşluğu, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bir nebze de olsa doldurmuştur. Internet alanında faaliyet gösteren kurumsal haber sitelerinin düzenleme çerçevesinde basın kuruluşu statüsü kazanması, çalışanlarının da basın emekçisi olarak kabul edilmesi sevindiricidir. Ancak, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından bu konuda hazırlanan ve 13 Ocak’ta BİK Genel Kurulunda görüşülecek olan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği taslağı, internet haber sitelerine ağır koşullar getirmektedir. Yönetmelik taslağında İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan yerlerdeki internet haber sitelerinin asgari kadro sayısı 4 ile 8 arasında, günlük asgari haber sayısı 30 ile 50 arasında, tekil ziyaretçi sayısı 3 bin ile 20 bin arasında, sayfa görüntülenme sayısı da 9 bin ile 60 bin arasında olması, resmi ilan almak için bekleme süresinin de 24 ay olması öngörülüyor. Anadolu medyasının mevcut durumuna bakıldığında, yönetmelik taslağında yer alan bu hükümlerin gerçekçi olmadığı ve bu şartlara göre yayın yapılmasının mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna (TGK) bağlı Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AİGF) olarak beklentimiz, 13 Ocak’ta yapılacak Genel Kurul’da taslağın değiştirilerek uygulanabilir hale getirilmesi yönündedir" dedi.

AİGF Genel Başkanı Arif Kurt, açıklamasının devamında, “Bu vesile ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, sorunların çözüldüğü, Gazetecilerin mutlu olduğu nice yıllar diliyor, 13 Ocak tarihinde BİK toplantısında basın sektörünü yakından ilgilendiren yönetmeliğin görüşüleceği toplantıda çıkacak olan sonucun iyileştirilerek ve düzeltilerek sektörü yaşatacağını umuyorum" diye konuştu.