Başkan Kılıç’tan 2022 değerlendirmesi

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 2022 yılının büyük projelere imza atacakları bir yıl olacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Kılıç, dünyanın ve Türkiye’nin 2021’de zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, sıkıntılara rağmen Oğuzeli halkına hizmet etmek için var gücüyle çalıştıklarını belirtti. Yeni yılda da bölgeye hizmet edebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten "2022 yılının, sevgi, barış ve hoşgörünün hâkim olduğu, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının egemen olduğu, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği terörden, her türlü salgın hastalıktan ve şiddetten uzak, bir yıl olmasını diliyorum. Tüm dünya ve ülkemiz adın sıkıntılı bir süreçten geçmiş olsak ta Oğuzeli Belediyesi olarak hizmetten hiç geri durmadık. İnşallah 2022 yılında Oğuzelimiz’i kalkındırmak adına daha güzel hizmetler ve projeler hayata geçireceğiz. Daha yaşanabilir bir Oğuzeli için gücümüze inanarak yılmadan yorulmadan ilerleyeceğiz. 2022 yılında da geçen yıllar olduğu gibi ilçemizi her yönden daha ileriye götürmenim heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı gerçekleştireceğiz. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir yer olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemiz, milletimiz, Oğuzelimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını diliyor, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.