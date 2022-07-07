Başkan Kadooğlu’ndan bayram mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Dünya üzerindeki savaşların, şiddetin, yoksulluğun, kan ve gözyaşının son bulması dileğiyle İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.

Dini bayramların Müslümanlar için önemine dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu, yayımladığı bayram mesajında, “Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini bayramlarımız biz Müslümanlar için özlemle beklediğimiz, müstesna günlerdir. Küskünlük ve kırgınlıkların sona erdiği, kavganın ve öfkenin yerini sevgi ve barışın aldığı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bayram günlerini anlamına uygun olarak kutlamak önemlidir” ifadelerini yer verdi. Mesajında ihracatla ilgili sorunları da dile getiren Başkan Kadooğlu, “Dünya üzerindeki savaşlar ve diğer nedenlerden dolayı küresel anlamda ülke ekonomilerinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Elbette küresel bazda yaşanan sorunlar bizleri de etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak ihracatçılarımızla birlikte ihracatın önündeki engelleri kaldırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu amaçla sürekli üyelerimizle istişare halinde olarak, onlardan gelen talep ve beklentilerin çözüme kavuşması için yetkililerle temaslarımızı sürdürmekteyiz. Hükümetimizin son zamanlarda uluslararası diplomaside attığı adımları yerinde buluyor ve destekliyoruz. Çünkü, ihracat aynı zamanda ülkeler arası ilişkilerle ilgilidir. Hükümetimizin attığı diplomatik adımların meyvelerini çok kısa zamanda vereceğine ve ihracatımız bundan olumlu şekilde etkileneceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bayramın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı