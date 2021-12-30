Başkan Hasan Doğru’dan 2022 yılı değerlendirmesi

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 2021’de bir çok önemli projeye imza attıklarını belirterek, "2022 yılında da hizmetlerle var olan başarı çıtamızı daha da geliştireceğiz" dedi.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe halkının teveccühü ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Araban Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana, daha yaşanılır bir Araban ortaya çıkartmak için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. 2021 yılında bir çok projeye imza attıklarını hatırlatan Başkan Doğru, "İyisiyle, kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Sosyal yaşam düzeylerinin artırılması başta olmak üzere, modern kentleşmenin tüm değerlerinden daha fazla yararlanır hale gelebilmesi adına Araban Belediyesi olarak birçok projeye imza attık. Başlattığımız projelerimizin bir bölümü devam ederken bir bölümü de halen proje aşamasında. Benim için7’den 77’ye kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk olmak üzere çok değerli olan Arabanlı hemşehrilerimin ihtiyaç duydukları alanlarda etkin hizmetleri yerine getirmek için gece-gündüz, soğuk-sıcak ve hafta içi hafta sonu demeden mesai menfuru gözetmeksizin çalışmalarımızı aralıksız olarak devam ettiriyoruz" dedi.

Doğru, 2022 yılında da tüm hızıyla çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Araban Belediye Başkanı olarak yeni yılın yeni umutları da beraberinde getirmesini arzu ediyoruz. Arabanlı hemşehrilerim ile birlikte yeni bir yıla girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. 2022 yılında da hizmetlerle var olan başarı çıtamızı daha da geliştireceğiz. Bu duygular içerisinde tüm Arabanlı hemşehrilerimin yeni yıllarını tebrik ediyor, yeni yılın 7’den 77’ye tüm hemşehrilerime sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum’’ diye konuştu.