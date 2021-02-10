Başkan Hasan Doğru Bakan Soylu’yu ziyaret etti

Gaziantep Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ziyaret ettikleri AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

TBMM’inde ziyaretlerini sürdüren Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ziyaret ettikleri AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu bakanlık makamında ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve beklentileri istişare ettiği bildirildi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bakan soylu ile yapılan görüşmenin ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimiz, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte İçişleri Bakanı Suleyman Soylu’yu TBMM’inde ziyaret ederek ilimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerini istişare ettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Milletvekillerimiz ve Belediye başkanlarımızla ziyaretimizde Şehitkamil, Şahinbey, Araban, Yavuzeli Hükümet Konaklarını ve bölgesel talepleri görüştük. Her zaman olduğu gibi pozitif yaklaşım gösteren Bakanımıza Gazi Şehrimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.