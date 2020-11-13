Başkan Fatma Şahin, öğrencilere masal okudu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bana Masal Okur Musun” projesi kapsamında İbni Sina Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilere masal okudu. Şahin, masal sonunda ise salgın sürecini hatırlattığı öğrencilere maske, mesafe ve temizliğin önemi konusunda uyarılarda bulundu

“Eğitim Dostu Gaziantep”, “Genç Dostu Kent” anlayışından hareketle gençler ve çocuklarla olan bağını gün geçtikçe kuvvetlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gittiği İbni Sina Anaokulu’nda çocuklarla buluştu. "Uçmaya Korkan Uğur Böceği” masalını okuyan Başkan Fatma Şahin, öğrencilere gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerini sordu. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin de bulunduğu masal okuma etkinliği sonrası, öğretmenlerle sohbet eden Şahin, istek ve talepler üzerine konuştu ve yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde salgından korunmak adına çocuklara temel bilgileri paylaştı.

Öte yandan Başkan Şahin, çevre düzenlemesine ilişkin bahçe alanına etkinlikler için bir çalışma yapacağının sözünü verdi ve “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla başlatılan projeye okulların da dahil edileceğinin altını çizdi.

Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe günün anısına öğretmenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.