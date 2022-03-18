Başkan Fatma Şahin Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansında konuştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Londra’da gerçekleştirilen “Yeşil Finansman Konferansı’nda, temiz bir dünyayı ‘yeşil şehir’ ya da ‘şampiyon şehir’ olmak için amaçlamadıklarını belirterek, artık dünyada yeni nesil yerel bir kalkınmanın olduğunu söyledi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Londra’ya yaptığı günübirlik ziyarette Mansion House’da Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde düzenlenen “Yeşil Finansman Konferansı’na katıldı. Şahin, konferansta yaptığı konuşmada modern dünyanın önemli başlıklarından birinin ‘yeşil güç’ olduğunun altını çizerek, temiz bir dünya için bugün bir araya geldiklerini belirtti.

’’Artık yeni nesi bir yerel kalkınma var’’

“Temiz bir dünya için çaba sarf ederken bu işleri, ‘yeşil şehir’ olmak ya da ‘şampiyon şehir’ olmak için yapmıyoruz” diyen Şahin, artık yeni nesil bir yerel kalkınma olduğunu dile getirerek, “Kalkınma yerelde başlıyor ve şehirler yarışıyor. Büyük bir rekabet var. Kim bilgiyi daha önce temin edip bilgiyi yönetme şansına erişirse dünyada söz sahibi oluyor. Bilgi güçtür iktidar yapar. Medeniyet tarihini incelediğimizde bilgiyi elinde tutanlar, dünyanın da sözünü söylüyor’’ dedi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yerel Yönetimler Manifestosu”nda beyan ettiği başlıkları çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

’’Akıllı şehirler, değer katan şehirler ve marka şehirler gibi her bir başlık bizim görev alanımız. Görev alanımızın içerisinde bir taraftan çalışırken bir taraftan da dibimizde koca bir savaş var. Eğer bugün birçok ülkenin yaptığını yapmış olsaydık, yaklaşık 500 bin kişinin Ege ve Akdeniz’de ölmüş olduğunu dünya duyacaktı. Gaziantep’te yeni bir model oluşturduk. Adına ‘Gaziantep Modeli’ diyoruz. Öldürme yaşatma modeli kolay bir şey değil. Çünkü bir taraftan toplumun beklentilerine kulak vereceksiniz, bir taraftan da bu dibimizde meydana gelen büyük sorunu çözmek için yerel gücünüzle çalışacaksınız. İşte bu bakış açısıyla altyapı belediyeciliğini Japonlar ile çalıştık. Hem Japonlar hem de biz kazandık. Elimizde büyük imkanlar ve fırsatlar var.”

’’Demokrasi, katılımcılık ve kapsayıcılık Gaziantep’e şampiyon şehir unvanını kazandırdı’’

Sosyal belediyecilik çalışmalarına da değinen Başkan Şahin, şöyle devam etti:

“İnsanı merkeze alarak yerel kalkınma hedefinde ilerlemek istiyoruz. Bu da sosyal belediyecilikten geçiyor. Yetim, yaşlı, muhtaç herkesle yol gidiyoruz. Demokrasi, katılımcılık ve kapsayıcılık, yerelde sosyal belediyeciliğin içerisinde barındırdığı unsurları gerçekleştirmekten geçiyor. Biz, bu anlayışla ‘şampiyon şehir’ unvanını aldık. 500 bin kişiyi şehrimizde bulunduruyoruz. Onların da ihtiyaçlarını yönetecek şekilde yaşıyoruz. Bu durum, daha fazla konut, daha fazla enerji, daha fazla ulaşım anlamına geliyor.”

Başkan Şahin, şehrin kültürel kimliğini korumak adına çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, “UNESCO’nun antik şehirleri içerisinde 5 eserimiz var. Zeugma örneğinde bakacak olursak büyük bir hazine. Bunun yanında; Roma dönemi, Hitit dönemi, Osmanlı ve Selçuklu gibi büyük medeniyetlerin kullandığı İpek Yolu’ndan geliyoruz. Bunları geleceğe taşımak zorundayız. Tek tip bir dünyada var olmaktansa farklılıklarımızı yaşatmamız çok daha önemli. Birlikte çok daha güzeliz’’ değerlendirmesini yaptı.

’’Her krizin kendine göre fırsatları var” diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Pandemi, akıllı şehirler için çok büyük bir fırsat getirdi. Ekonominin ekolojiye dönüştürülmesi yönünde düşünmemiz gerekiyor. İnsani ve çevresel kalkınma ile sosyal adaleti ve sosyal barışı temin ederek bunu tabana yaymamız lazım. Ulaşım bugün, Londra’daki bir vatandaşa da sorun, Türkiye’deki bir vatandaşa da sorun, aynı beklentiler ve temellendirmeler üzerinde konuşulduğunu göreceksiniz. Akıllı ulaşım hattını hazırlamak için 2017 yılında akıllı ulaşım yapmamış ve kart sistemine geçmemiş olsaydık, pozitif ve temaslı vatandaşların ulaşımdan uzak tutulmasını sağlayamazdık.”

Konferansta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, COP 26 Başkanı Alok Sharma, İngiltere’nin Uluslararası Ticaretinden Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Türkiye Belediyeler Birliği ve çok sayıda kamu, özel sektör temsilcileri ile yerel yönetim temsilcileri de bulundu.