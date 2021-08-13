Başkan Fadıloğlu’ndan ORET üyelerine ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu’nu (ORET) ve Bilim Şehitkamil Araba Atölyesi’ni ziyaret etti.

TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına sürücülü ve sürücüsüz elektrikli ve insansız hava araçlarıyla katılacak öğrencilerin projelerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’yla beraber inceleyen Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN’e verdikleri desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Yenilikçi projelerle Türkiye’yi ve Gaziantep’i daha öne çıkaracağız. Yeni projeler de gençlerin fikir dünyasından çıkıyor. Yeni dönemde gençlere fikirlerini prototip haline getirip üretime dönüştürülmesinden bir alt yapıyı kurmak istiyoruz. Öğrencilere teknopark tarafında yeni bir atölye kurup oraya entegre etmek istiyoruz. Öğrencilerimizi Teknokent’teki yazılımcı ve mühendisleri bir araya getirdiğimizde ortaya çıkacak sinerjiyle Üretim modelleri, arabalar, bilgi toplumunun ürünleri gibi yeni ürünler ortaya çıkacaktır. Mühendislik alanındaki çalışmalarımız sürecektir. Mühendislik öğrencilerini motive etmek anlamında elimizden gelenini yapacağız. Şehitkamil Belediyesi, üniversitemiz öğrencilerine her türlü desteği veriyor. Öğrencilerimizin her istediklerini yerine getiriyor. Desteklerinden dolayı başta Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencilerin çalışmaları heyecanlandırıcı”

Genç mühendislerin yapacakları çalışmalara tam destek vereceklerinin belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise öğrencilerin, bilim ışığında yaptıkları icatları görünce hem heyecanlandıklarını hem de gururlandıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimizin teorik eğitimlerinin yanı sıra imalata yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda ORET’te geçmiş dönemde imkanlar dahilinde destek olduk. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle kalmaması pratikte de uygulamaları yapmaları açısından bizden talepleri olmuştu. Rektörlükle irtibata geçerek çocuklarımızın burada daha seri üretime geçebilmeleri adına destek verdik. ORET Kulübü üyeleri aynı zamanda Şehitkamil Dene-Yap Atölyesi’nde liseli gençlerimize abilik yaparak TÜBİTAK’a hazırlıyorlar. Amacımız liseli gençlerimizi mühendisliğe yatkınlığını sağlamak. Diğer taraftan mühendis adayı öğrencilerimizin hataya atıldıklarında uygulamayla birlikte bu işi yapmalarını sağlamak. Sınavlarda hem liseli hem de üniversiteli gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Programda, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Şehitkamil Belediye Başkanı’nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Başkan Yardımcısı Fatih Evyapan ve ORET üyeleri yer aldı.