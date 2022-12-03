Başkan Fadıloğlu’ndan önce tekerlekli sandalye sonra da ziyaret sürprizi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde 2 aileyi evlerinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, “Tabii her birimiz birer engelli adayı olarak hayatımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Seydi Vakkas Aslan ile Züleyha İnan’ın misafiri oldu. Ziyaret ettiği evlerdeki engellilerin ve aile üyelerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi. İlk ziyaretini 4 çocuğundan 3’ü engelli olan Seydi Vakkas Aslan’ın evine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise kendisi engelli olan Züleyha İnan’ın evine yaptı. Önceki günlerde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’ndan tekerlekli sandalye talebinde bulunan ve talebine anında cevap verilen Züleyha İnan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Devletimizin imkanları milletimizin emrinde”

Züleyha İnan’ın evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle Züleyha hanımefendinin şahsında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Tabii her birimiz birer engelli adayı olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Burada Züleyha kardeşimizin kas erimesiyle ilgili rahatsızlığı vardı. Bu konuda arkadaşlarımızla irtibata geçmişti. En azından hayatın içerisinde olmasını sağlayabilmek adına akülü tekerlekli sandalye talebi olmuştu. Biz de hemen raporunun da hazır olmasıyla birlikte akülü tekerlekli sandalyesini kendisine takdim etmiştik. Kendisi, akülü tekerlekli sandalyesini gayet rahat kullanıyor. Dışarıya çıkıyor, çarşıya gidiyor, gezebiliyor, iyi havalarda etrafı dolaşıp gelebiliyor. Bu bizim için büyük bir değer. Tabii devletimizin imkanları milletimizin emrinde. Bize gelen bu tür talepleri, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte en seri şekilde değerlendiriyoruz. Eğer raporu akülü tekerlekli sandalye ise akülü tekerlekli sandalye veriyoruz, eğer manuel tekerlekli sandalye ise manuel tekerlekli sandalye veriyoruz. Kardeşimize, Rabbimden acil şifalar diliyorum. Ailemize de yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Onların; ilgilerini, alakalarını kızlarının üzerinde tutuyor olmaları büyük bir nimet. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim, şifasını versin. Sağlıklı, huzurlu ömür diliyorum” şeklinde konuştu.

“Evimde ziyaret etti, bizi yalnız bırakmadı”

Çok kısa süre içerisinde tekerlekli sandalyesine kavuştuğunu kaydeden Züleyha İnan, “Başkanımızdan bir akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunmuştum. Sağ olsun Başkanımız da beni kırmayarak, çok kısa bir süre içerisinde tekerlekli sandalyemi gönderdi. Bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu anlamlı günde beni evimde ziyaret etti, bizi yalnız bırakmadı. Başkanımıza, bu konuda çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.