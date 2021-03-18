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Başkan Fadıloğlu’ndan 5 önemli imza

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitim, bilim, kültür ve spor alanlarında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin protokol metinlerini düzenlenen törende imzaladı. 5 faklı protokolü peş peşe imzalayan Başkan Fadıloğlu, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

GAZİANTEP 18.03.2021, 11:33
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Başkan Fadıloğlu’ndan 5 önemli imza

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitim, bilim, kültür ve spor alanlarında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin protokol metinlerini düzenlenen törende imzaladı. 5 faklı protokolü peş peşe imzalayan Başkan Fadıloğlu, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen kurumlar arası işbirliği protokolleri imza törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Güngör Sönmez ile TFF Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu katıldı. Şehitkamil’deki öğrencileri ve gençleri yakından ilgilendiren 5 protokol, sırasıyla ilgili kurumun temsilcisi tarafından imzalandı.

“Milletimize hizmet eden her nokta da biz de varız”

Protokol imza töreninde açıklamada bulunan Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak kurumlar arası işbirliğine göreve geldiğimiz andan itibaren üst düzeyde destek vermeye gayret gösteriyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Kaynak, milletinse milletimize hizmet eden her nokta da biz de varız. Başta Valimiz olmak üzere Kaymakamımız ve kurum müdürlerimizle çok nitelikli iş birliği çalışmalarımız var. Yaptığımız iş birlikteliklerini de milletimize hizmet olarak yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Bugün, 5 ayrı organizasyonun protokolünü imzaladık. Her zaman söylediğimiz gibi belediyecilik yalnızca belediye hizmetleriyle değil, toplumun tüm ihtiyaçlarının gerekliliği noktasında taşın altına elini koymaktır. Kaymakamımızın şahsında tüm paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Salgın tedbirlerine uyarak gençleri sporla buluşturacaklarını belirten Kaymakam Ömer Kalaylı, “Kurumlar arası iş birliği kapsamında Şehitkamil’de Futbol Şöleni, mahalleler arası futbol turnuvasının protokolünü imzalayacağız. Şehitkamil Belediyemiz hem eğitimin yanında hem de sporcunun yanında. Gençlerimizi bu anlamda desteklemeye çalışıyorlar. Ben bu konuda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir iş birliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğimiz, TFF Gaziantep İl Temsilciliği ile birlikte ortak bir iş birliği ile inşallah mahallelerimiz arasında futbol turnuvası düzenlenecek. Salgın tedbirlerine riayet edilerek inşallah gençlerimizi sporla buluşturacağız. Ben emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İyi ki Şehitkamil’deyiz, İyi ki Şehitkamil’de böyle bir başkanımız var”

İmzalanan projelerin örnek bir proje olduğunu belirten Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Milli Eğitim adına, şahsım adına çok değerli Başkanımıza her türlü katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte el ele gönül gönüle kurumlar arası iş birliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye’ye örnek olabilecek şekilde birçok projelere imza attık. Aslında bugün imzaladığımız projeler, örnek teşkil eden projeler. Bunların dışında hijyenden tutun da okullarımızın temizliğine belediyemiz, her türlü konuda desteklerini sunuyor. Ben son olarak şunu belirtmek istiyorum, iyi ki Şehitkamil’deyiz, iyi ki Şehitkamil’de böyle bir Belediye Başkanımız var” şeklinde konuştu.

“Başarı, ekip işidir”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “Başarı, ekip işidir. Başarı, koordinasyon işidir. İnşallah biz tüm Türkiye’ye bunu bir ekip olarak net bir şekilde gösterebiliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Valimizin koordinasyonunda her türlü projenin içerisinde yer almayı hedefliyoruz ve olacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

“Keyifli ve faydalı işler yaptığımızı düşünüyorum”

TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, “Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği olarak Şehitkamil Belediyemiz ile uzun yıllardan beri birçok organizasyonlarda beraber olduk. Keyifli ve faydalı işler yaptığımızı düşünüyorum. Çocuklarımıza katkı sağladıkları için Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bu organizasyonunda hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Başkanımız, gençliğe hizmette devamlı yanımızda oldu”

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Güngör Sönmez, “Ben öncelikle bu organizasyonda emeği geçen başta Başkanımızın şahsında tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız, gençliğe hizmette devamlı yanımızda oldu. Gaziantep gençliğine hizmetinden dolayı ben Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” sözcüklerini kullandı.

“Başkanımız, amatör futboluna çok büyük destekler veriyor”

TFF Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, “Öncelikle huzurunuzda Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımız, Gaziantep’te gerçekten amatör futboluna çok büyük destekler veriyor. Gerek yapmış olduğu sahalar gerek hazırda bulunan sahalar ve gerekse de yapacağı sahalar konusunda Gaziantep’te oynanan amatör maçlarının yüzde 80’ni Başkanımızın bize tahsis etmiş olduğu sahalarda oynanıyor. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum. Daha önceki dönemde eski köyler yeni mahalleler futbol organizasyonu olmuştu ve o organizasyonda da birlikte olmuştuk. Tadı damağımızda kalmıştı o organizasyonun. Bugün de Şehitkamil’de Futbol Şöleni diye bir organizasyonun içerisinde olma şansı yakaladık. Bu organizasyonun da ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İmzalanan protokoller

Şehitkamil’de futbol şöleni projesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği iş birliği kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı mahallelerde futbol organizasyonu düzenlenerek, spor faaliyetlere katılımın arttırılması amaçlanmıştır.

Akıl ve Zeka oyunları projesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında; Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren tüm ilkokul öğrencilerini, akıl ve zekanın soyut ve somut nesneler arasındaki ilişkileri kavrayabilme, analiz edebilme, sözel ifade edebilme, stratejik olarak yaklaşabilme, zaman ve el becerilerini yönetebilme, birçok alanda zihnin gelişmesini sağlayan ve zekayı harekete geçiren akıl-zeka oyunlarıyla tanıştırmak, oyun bazlı çeşitli etkinliklerle öğrencilerin bilişsel ve duygusal alanda olumlu yönde gelişmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Şehitkamil’de okullar yarışıyor bilgi yarışması, Şehitkamil’de Okullar Yarışıyor adlı bilgi yarışmasının amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, başvuru şeklini, yürütme komisyonunu, yarışma yerleri ve tarihlerini, yapılacak değerlendirme kriterlerini ve yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsıyor.

Bilim Şehitkamil, Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında; ilçemizde eğitim gören 6-14 yaş arasındaki ilköğretim öğrencilerinin Bilim Şehitkamil bünyesinde bulunan bilim atölyelerinden ücretsiz olarak yararlandırılması amaçlanmıştır.

Lisezone, Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında ilçemizde eğitim gören tüm 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak LİSEZONE isimli dergi; eğitim, danışmanlık, rehberlik konularında destek vermek ve belediyenin eğitim faaliyetleri konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacı ile hazırlanacak bir rehberlik/eğitim dergisi olacaktır. Eğitim-öğretim süresi boyunca ayda bir olarak; eğitim, rehberlik, danışmanlık, eğlence, kültür vb. içerikli bu dergi, belediyenin hizmeti şeklinde yayımlanacaktır.
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