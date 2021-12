Başkan Fadıloğlu’ndan 3 Aralık mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Fadıloğlu mesajında, “Bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her alanına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Engelli vatandaşlarımızı, topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir gündür. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın en önemli önceliklerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Uluslararası kurumların farkındalığından çok önceleri milletimiz engelli kardeşlerimizi manevi bir zenginlik olarak görmektedir. Onlarla beraber olma ve onlara hizmet etmekten manevi bir zevk almaktadır. Milletimizin bu hissiyatının ifadesi olarak yaşamın her alanında devletimiz; engelli kardeşlerimizin engellerinin ortadan kaldırılması, toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak amacıyla engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik çok önemli düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmiştir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde gerçekleştirdikleri başarılara her gün yenilerinin eklenmesi ve onların yaşama sevinci ile hayata sarılmaları bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her alanına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle tüm engellerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim" dedi.