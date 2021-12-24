Başkan Fadıloğlu’ndan 25 Aralık mesajı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“14 yaşındaki Mehmet Kamil, 21 Ocak 1920’de annesi Hadice Hanım’a tasallut eden Fransız askerlerine karşı yiğitçe tek başına mücadele ederken şehit edildi. Mehmet Kamil’in şehadeti ile başlayan Gaziantep Savunması, 11 ay sürdü. Fransızlar, Ankara Antlaşması’nın ardından 25 Aralık 1921’de şehri boşalttı ve Gaziantep 2 yıl süren işgalden kurtulmuş oldu.Türkiye Büyük Millet Meclisi, işgalde düşmana geçit vermeyen Antep’e, 8 Şubat 1921 tarihinde ‘Gazi’ unvanı verdi. Böylece şehir, Gaziantep adıyla anılmaya başlandı. Dirençli ve onurlu duruş, destansı bir mücadele ile taçlandı. Gaziantep Savunması; vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarıyla aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla Anteplilerin kazandığı zafer, tüm milletimize umut aşılamıştır. Nüfusunun 4’te biri şehit, kalanı ise gazi olan Antep halkının göstermiş olduğu bu yüksek azim, cesaret ve kararlılık; bağımsızlık ve vatan sevgisinin en modern silahlardan bile daha güçlü olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Antep Savunması’nda sergilenen kahramanlıklar, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Yaşanan mücadeleyi; Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimizin de en iyi şekilde öğrenmesi, bunu en iyi şekilde sahiplenerek aynı inanç ve kararlıkla gelecek nesillere aktarılması konusunda hepimize büyük görevler düşüyor.Atalarımızın bizlere emanetine sahip çıkıp, kurtuluş ruhunu her zaman diri tutacağız.

Sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet, çağdaş ve öncü bir devlet olmamızın teminatı olan birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Gazi Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü gönülden kutluyorum.Bu duygu ve düşüncelerle vatanını canından aziz bilip, bu topraklar için bir gül bahçesine girercesine seve seve canını feda edentüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum."