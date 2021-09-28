Başkan Fadıloğlu, Yamaçoba Sosyal Tesisini inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yamaçoba Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal tesisi yerinde inceledi. Başkan Fadıloğlu, sosyal tesisin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal tesis yapımlarına devam ediyor. Son olarak Yamaçoba Mahallesi’nde yapımına başlanan sosyal tesisin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, muhtarlık odası, mutfak ve abdest alma yerleri bulunuyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte Yamaçoba Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal tesis inşaatını inceledi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sosyal tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını söyledi.

İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle kırsal mahallelerimize sosyal tesis sözümüz vardı. Birçok mahallemizde sosyal tesis yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yamaçoba mahallemize de sosyal tesis sözümüz vardı ve şu an bu sözümüzü de yerine getiriyoruz. Yapımı devam eden sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar yoğun bir şekilde ilerliyor. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunuyor. Bunun yanında sosyal tesisin içerisinde bir de muhtar odası yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede sosyal tesisimizi tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Ben, şimdiden bu sosyal tesisin Yamaçoba mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Fadıloğlu’na teşekkürlerini ileten Yamaçoba Mahalle Muhtarı İsmail Özçaycılar, “Bizim mahallemiz, 220 hanelik bir mahalle. Mahallemizde bu zamana kadar taziye evimiz yoktu. Bu konuda özellikle taziye günleri büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Bu durumu Başkanımıza ilettik. Başkanımız da sağ olsun bu konuyla ilgili olarak bizimle ilgilendi ve çalışmaları başlattı. Şu an sosyal tesisimizin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Üst katı erkek taziye evi, alt katı bayan taziye evi olarak yapılıyor. Bunun yanında yine muhtarlık odası yapılıyor. Allah, Başkanımızdan razı olsun, biz kendisinden memnunuz. Yamaçoba Mahallesi olarak herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Sağ olsun Başkanımız, sosyal tesisin yanı sıra arazi yollarımızın da kumlama çalışmasını yaptı. Şahsım ve mahalle halkım adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.