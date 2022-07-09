Başkan Fadıloğlu, şehitlik ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı öncesinde Asri Mezarlık içerisindeki şehitliği ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Asri Mezarlık Şehitliği’nde düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlerin mezarı başında dua eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şehit yakınlarıyla sohbet ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Başkan Fadıloğlu, programa katılım sağlayan tüm şehit ailelerinin ve çocukların Kurban Bayramı’nı kutladı.