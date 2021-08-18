Başkan Fadıloğlu, kuzey-güney alternatif yolu inceledi

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, trafik yoğunluğuna bağlı yapılan planlama neticesinde şehrin kuzey-güney aksında başlatılan yol çalışmasını yerinde inceledi. Yürütülen çalışmaya ilişkin bilgiler veren Başkan Fadıloğlu, “Bu yol, şehrin trafiği açısından çok önemli. Bu tür alternatif yolları arttırmamız lazım” dedi.

Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı yollara alternatif olacak yol çalışmasını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetkilerden son durum ile ilgili bilgi aldı. Şehitkamil ile Şahinbey ilçelerini bağlayacak yol çalışmasını inceledikten sonra kamuoyunu bilgilendiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışma yürütülen yolun toplam 6,5 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Alternatif yolların önemine vurgu yapan Başkan Fadıloğlu, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ve yolun kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na inceleme esnasında Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Serkan Özatıcı da eşlik etti. İnceleme sonrası Başkan Fadıloğlu, yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil ile Şahinbey’i birbirine bağlayan alternatif dördüncü yolumuzu inşa ediyoruz. Yıllar önce yapılmış olan Fevzi Çakmak Bulvarı’na alternatif olarak daha sonra Abdulkadir Aksu Bulvarı oluşturuldu. Bizim dönemimizde daha sonra Naci Topçuoğlu Bulvarı yapıldı. Son dönemde Organize Sanayi Bölgesi’nin de yükünün artmasıyla birlikte şehrin kuzey-güney aksı istikametindeki yeni bir alternatif arayışı sonrası şu anda 40 metrelik yolu yapıyoruz. Sancaktepe bölgesinde ve İbrahimli bölgesinde toplam 55 kilometre yol açmıştık. Şu an ise asfaltını yapmış olduğumuz yer, yaklaşık 6,5 kilometrelik bir yol. Bunun avantajı, özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nden gelirken, şehir merkezine girmeden Gaziantep Bölge Trafik Müdürlüğünün yanından Erikçe’ye girilecek. Erikçe’deki kavşaktan sağa dönüldüğü andan itibaren direkt olarak Yamaçtepe’ye, Yamaçtepe’nin ucundan Burç Kavşağı’na kadar inebilen bir alternatif yol olmuş oldu. Bu yol, şehrin trafiği açısından çok önemli. Gerçekten bu tür alternatif yolları arttırmamız gerekiyor ki Allah korusun ilerde İnönü Caddesi’ndeki çektiğimiz sıkıntıyı, D400’de çektiğimiz sıkıntıyı çekmemek için bu tür alternatif yolları arttırmamız lazım. Altyapı kuruluşlarımızla yoğun temas içerisindeyiz. Birlikte aldığımız karar neticesinde orta akstan yolu yapmaya devam ederken, altyapı için de şu anda yer bırakıyoruz. Altyapı kuruluşlarımız yatırım planlarına dahil ettikten sonra gerçekleştirecekleri çalışmaların ardından biz de çalışmamızı tamamlayarak bu nitelikli yolu halkımızın hizmetine sunacağız. Burada, planlama aşamasından başlayıp, uygulama noktasındaki kamulaştırma işlemlerine kadar çalışma yapılan her noktada emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm Gaziantep halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.