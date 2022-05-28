Başkan Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Şehitkamil Belediyesi tarafından bozulan ve tahrip olan yollar, asfalt çalışmalarıyla yenileniyor. Güvenevler Mahallesi’nde başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmelerini sağlamak adına bu şekildeki çalışmalarımızı sezon boyunca devam ettireceğiz” dedi.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde bozulan ve tahrip olan yollarda asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Güvenevler Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tahrip olan yollarda asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Mahallenin birçok cadde ve sokaklarında asfalt yenileme çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Yenilenmesi gereken yollarda asfalt çalışması yapıyoruz”

Yapılan asfalt çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonumuz başladı. Tabi kış şartları çok çetin geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok büyük bir yük çekti şehrimiz. Önce Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte özellikle asfalt yama çalışmalarını devam ettirdik. Şu anda ise etap etap, mahalle mahalle yenilenmesi gereken yollarda asfalt çalışması yapıyoruz. Güvenevler Mahallesi bizim ağırlıklı olarak inkişaf etmiş, boş alanı kalmamış bir bölgemiz. Fakat bu inşaat safhaları noktasında buralarda çok fazla tahribat olmuştu. Muhtarımızdan gelen talep ve yapmış olduğumuz planlama neticesinde şu anda asfalt yapılması gereken noktalarda ekip arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Kaynak bu milletin kaynağı, vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmelerini sağlamak adına bu şekildeki çalışmalarımızı sezon boyunca devam ettireceğiz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız yollarımızı yenileyip halkımızın hizmetine sunmuş oluruz” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnun olduklarını dile getiren Güvenevler Mahalle Muhtarı Uğur Gökçek, “Ben öncelikle yapılan bu güzel hizmetten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Malum, yoğun geçen kış şartlarından sonra yollarımızda çok fazla tahrip olmuştu. Sağ olsun Başkanımızla birlikte tahrip olan yollarımızı daha önce gezip incelemelerde bulunduk. Şu anda ise tahrip olan yollarımızda asfalt yenileme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ben bir kez daha Başkanımıza, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.